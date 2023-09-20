Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем

20.09.2023, MForum.ru

Компания itel выпустила S23 в июне, теперь компания представили S23+, получившую 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с 99% цветовым охватом DCI-P3, пиковой яркостью 500 нит, защитой Gorilla Glass 5 и встроенным дактилоскопическим сенсором.

Кроме того, в itel S23+ имеется динамическая панель Apple Dynamic Island, позволяющая пользователям проверять уведомления о входящих вызовах, напоминаниях и состоянии батареи. Однако эта функция не будет доступна «из коробки», а появится после обновления программного обеспечения. В вырезе экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера.

На задней панели расположен островок камеры в форме квадрата со светодиодной вспышкой и две камеры — основная на 50 МП и дополнительная. Камера оснащена функциями Eye Tracking и Portrait Lite для более качественных портретов.

Задняя панель красочной модели Lake Cyan выполнена с использованием переливающейся техники толстого покрытия, воссоздающей красоту озера и горы, а задняя крышка модели Elemental Blue выполнена с использованием передовой технологии обработки блестящего песка, воссоздающей звездную ночь.

Внутри itel S23+ установлен SoC Unisoc T616 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (+8 ГБ виртуальной) и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.0. В itel утверждают, что в S23+ используется технология хранения Atom, которая «автоматически обнаруживает и систематизирует фрагментированные данные на вашем телефоне, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что производительность вашего телефона со временем ухудшится». Более того, технология хранения Atom «сохраняет скорость чтения и записи как новая, с уменьшением скорости всего на 3% после четырех лет использования».

Что касается программного обеспечения, в itel S23+ установлена оболочка itelOS 13 на базе Android 13, интегрированная с голосовым помощником на базе AI Aivana GPT. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Толщина Itel S23+ - 7,9 мм, вес 178 г. Также смартфон оснащен поддержкой NFC. Его цена составляет порядка $120, приобрести новинку можно приобрести в африканских странах в местных магазинах сети Itel. Кроме того, Itel предлагает покупателям 3-летнюю гарантию вместо стандартной 1-летней гарантии и 6-месячную бесплатную замену экрана.