Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

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Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

10.03.2023, MForum.ru

Itel представила A60, свой самый доступный 4G-смартфон. Производитель уже заключил партнерские отношения с 9 операторами связи в 17 африканских странах для запуска телефона, который также будет доступен в Индии.

Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

Itel A60 — это смартфон на базе Android 12 Go Edition, который больше всего гордится своим 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720 x 1612 пикселей (20:9). Экран обновляется с частотой 60 Гц и имеет частоту дискретизации касания 120 Гц.

Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

В вырезе экрана размещена 5-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели расположена основная камера на 8 Мп — также на ее островке датчик глубины и сканер отпечатков пальцев.

Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

Основа аппаратной платформы Unisoc SC9832E, базовый 28-нм чипсете с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графическим процессором Mali-G820 MP1. Он сочетается с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, а также слотом для карт памяти microSD, который поддерживает карты объемом до 128 ГБ.

Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

Внутри Itel A60 находится большая батарея емкостью 5000 мАч, которая обещает до 8 часов просмотра веб-страниц или почти столько же времени просмотра видео. Для подключения зарядного устройства используется устаревший порт microUSB, другой проводной — 3,5-мм разъем сверху.

Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

Цвета можно выбирать между синим, зеленым и черным.

Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

В Индии цена новинки составляет порядке 6 000 индийских рупий. Причем, в эту цену входит одна бесплатная замена экрана в течение первых 100 дней после покупки.

Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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