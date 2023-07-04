Анонсы: itel P40+ и A60s представлены официально

04.07.2023, MForum.ru

Портфолио itel пополнили смартфоны P40+ и A60s. Первый предлагает емкую батарею 7000 мАч при цене 8099 индийских рупий ($99). Второй является продолжением доступного itel A60 и оценен всего в 6299 индийских рупий ($77) за базовую модель.

Itel P40+ оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основа «железа» - чипсет Unisoc T606, дополненный 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. На задней панели размещена основная камера разрешением 13 МП, а на передней — 8 Мп селфи-камера.

В программной части речь идет об Android 12. Батарея емкостью 7000 мАч рассчитана на 18 дней работы в режиме ожидания и заряжается через USB-C, максимальная мощность быстрой зарядки - 18 Вт. itel P40+ выпускается в цветах Force Black и Ice Cyan. Устройство будет доступно на Amazon India по стартовой цене 8 099 индийских рупий, начиная с 11 июля.

Itel A60s оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом, в котором находится 5-мегапиксельная фронтальная камера. Внутри находится чипсет Unisoc SC9863A1, которому помогают 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти. На задней панели размещена основная 8-мегапиксельная камера, а также дополнительный модуль QVGA.

В программной части – Android 12, за автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. itel A60s выпускается в цветах Shadow Black, Glacier Green и Moonlit Violet. Комплектация 4/64 ГБ будет стоить 6 299 индийских рупий (77 долларов США) и появится на Amazon India с 13 июля.