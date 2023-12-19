Анонсы: itel it5330 – фичефон за 1499 рупий

MForum.ru
19.12.2023,
Компания itel выпустила it5330, новое предложение в сегменте функциональных телефонов. Обладая элегантным дизайном с уникальной стеклянной отделкой, этот телефон с клавиатурой способен составить конкуренцию другим телефонам стоимостью менее 2000 рупий.
Новинка оснащена 2,8-дюймовым дисплеем, а ее толщина составляет всего 11,1 мм. За автономность it5330 отвечает батарея емкостью 1900 мАч, обеспечивающая впечатляющие 31,7 часа работы в режиме разговора и 12 дней автономной работы. SIM-карт традиционно две. Также упомянем наличие камеры разрешением VGA.
Устройство также поддерживает возможность расширения памяти до 32 ГБ, что позволяет хранить достаточный объем музыки и иного мультимедийного контента. Также присутствует FM-приемник, работающий без подключения проводной гарнитуры. Функция King Voice, встроенная в устройство, действует как помощник и считывает такую информацию, как входящие вызовы, сообщения, меню, номер набора и т. д.
Новинка ориентирована в первую очередь на индийский рынок и поддерживает многие языки, распространенные в этой стране, включая хинди, гуджарати, телугу, тамильский, пенджаби, каннада, малаялам и бенгали.
It5330 доступен в синем, светло-зеленом, светло-голубом и черном цветах по цене 1499 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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