Транспортные сети: МТС втрое нарастила пропускную способность транспортной сети в Московском регионе

MForum.ru
02.02.2022,
Столь заметного расширения пропускной способности транспортной сети в Московском регионе компании МТС помогло добиться внедрение технологии CDC-F (оптическая маршрутизация Colorless-Directionless-Contentionless-Flexgrid) на ядре транспортной сети. Кроме роста втрое пропускной способности, также сократились задержки при передаче данных.
С учетом того, насколько быстро растут объемы трафика, передаваемые по сетям операторов, расширение пропускной способности транспортной сети МТС в Московском регионе - это очень своевременных шаг.
Работа проведена совместно с Nokia, которая обеспечивала проектирование и строительство сети. Особенность архитектуры сети - программно-определяемая обработка сигналов на электронном и фотонном уровне, преобразующая статические оптические сети в автоматизированные гибкие и высокоэффективные инфраструктуры. При этом такая архитектура требует вдвое меньше мощностей и площади для оборудования по сравнению с ранее задействованными статическими оптическими мультиплексорами.
В результате внедрения CDC-F достигнуто удвоение эффективности использования оптического диапазона сетью DWDM, а пропускная способность ядра сети выросла втрое, до 32 400 Гб/с.
Обновленная сеть станет хорошей основой для сети 5G МТС, если в России когда-нибудь такие сети появятся. Да и без 5G серьезный рост пропускной способности заметно расширяет возможности МТС в Московском регионе, как оператора связи.
«За последние два года мы видим колоссальный, более чем на 80% рост трафика в сети столичного региона. Мы ожидаем, что темпы роста сохранятся как за счет более широкого применения нашими клиентами ИТ-технологий, так и за счет предстоящего запуска сетей 5G и роста числа подключенных к интернету устройств. Применение новой технологии позволит оптимизировать и эффективнее использовать действующую оптическую инфраструктуру и обеспечить растущие потребности пользователей ИТ-сервисов в скорости, качестве и объеме дата-трафика, а также быстро и с минимальным затратами построить сеть пятого поколения», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.
--
теги: транспортные сети развитие сетей Nokia МТС Московский регион CDC-F
Публикации по теме:
17.12. [Новости компаний] Конспекты: Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN" / MForum.ru
10.07. [Новости компаний] 5G: В Verizon ставят на высокие технологии / MForum.ru
08.07. [Новости компаний] Качество услуг: МегаФон четвертый год подряд признан лидером по скорости мобильного интернета по версии Ookla / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] 5G: Rakuten Mobile закупит оптическую транспортную сеть у Nokia для своей мобильной облачной сети 5G / MForum.ru
25.10. [Новости компаний] Телеком: Интервью. Хавьер Гарсиа Гомес, Ericsson, Open RAN, n257, голос в 5G, SA, частные сети и другие актуальные вопросы 5G / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Pro 5G представлены официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru