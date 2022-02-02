Транспортные сети: МТС втрое нарастила пропускную способность транспортной сети в Московском регионе

02.02.2022, MForum.ru

Столь заметного расширения пропускной способности транспортной сети в Московском регионе компании МТС помогло добиться внедрение технологии CDC-F (оптическая маршрутизация Colorless-Directionless-Contentionless-Flexgrid) на ядре транспортной сети. Кроме роста втрое пропускной способности, также сократились задержки при передаче данных.

С учетом того, насколько быстро растут объемы трафика, передаваемые по сетям операторов, расширение пропускной способности транспортной сети МТС в Московском регионе - это очень своевременных шаг.

Работа проведена совместно с Nokia, которая обеспечивала проектирование и строительство сети. Особенность архитектуры сети - программно-определяемая обработка сигналов на электронном и фотонном уровне, преобразующая статические оптические сети в автоматизированные гибкие и высокоэффективные инфраструктуры. При этом такая архитектура требует вдвое меньше мощностей и площади для оборудования по сравнению с ранее задействованными статическими оптическими мультиплексорами.

В результате внедрения CDC-F достигнуто удвоение эффективности использования оптического диапазона сетью DWDM, а пропускная способность ядра сети выросла втрое, до 32 400 Гб/с.

Обновленная сеть станет хорошей основой для сети 5G МТС, если в России когда-нибудь такие сети появятся. Да и без 5G серьезный рост пропускной способности заметно расширяет возможности МТС в Московском регионе, как оператора связи.

«За последние два года мы видим колоссальный, более чем на 80% рост трафика в сети столичного региона. Мы ожидаем, что темпы роста сохранятся как за счет более широкого применения нашими клиентами ИТ-технологий, так и за счет предстоящего запуска сетей 5G и роста числа подключенных к интернету устройств. Применение новой технологии позволит оптимизировать и эффективнее использовать действующую оптическую инфраструктуру и обеспечить растущие потребности пользователей ИТ-сервисов в скорости, качестве и объеме дата-трафика, а также быстро и с минимальным затратами построить сеть пятого поколения», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

пресс-релиз

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