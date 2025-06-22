Интервью: Гендиректор Билайн дал интервью ТАСС – о чем говорили

MForum.ru

Интервью: Гендиректор Билайн дал интервью ТАСС – о чем говорили

22.06.2025, MForum.ru

🔸 Отечественные БС

В отличие, например, от МТС, в Билайн пока все еще идет процесс конкурсного отбора поставщиков первой 1000 БС, которые оператор должен развернуть до конца 2025 года. В Билайн не пошли дорогой создания собственного производителя БС, соответственно, нет повода спешить с выбором поставщика. Чем позднее будет сделан выбор, тем проще его будет сделать, поскольку яснее будут текущие возможности и динамика развития функциональностей российских БС, пока что весьма скромных.

🔸 Инвестиции в инфраструктуру

Компания планирует нарастить инвестиции в 2025 году на 15% год к году. Это на уровне инфляции. То, что инвестиции растут, выдает амбиции оператора по улучшению рыночной позиции, поддержанию качества обслуживания.

Важное направление развития инфраструктуры – создание Билайн собственной CDN-инфраструктуры, что позволяет разгружать транспортные сети. В условиях роста объемов видеотрафика, трудно недооценить важность этих инвестиций.

Традиционно много Билайн вкладывает и в маркетинг.

🔸 Число салонов связи - планы роста

Количество салонов в интервью не названо, но говорится о планах нарастить собственную и франчайзинговую сеть на 300-500 точек. А также компания активно развивает онлайн-продажи, сотрудничает с маркетплейсами, ищет «нестандартные способы быть ближе к клиенту».

Интересно... особенно на фоне того, что другие операторы активно сокращали свою розницу. Розница – дело дорогое, как правило.

🔸 Есть ли планы покупки бизнесов Veon в СНГ?

Пока что фокус – на РФ. Но «не исключаются точечные решения». Но целенаправленной стратегии экспансии в другие государства нет.

🔸 Есть ли планы по продаже Вымпелком другим владельцам?

Прямого ответа на вопрос не прозвучало.

🔸 Что с динамикой статистики блокировки мошенников?

Остается высокой. С начала года только в Билайн заблокировано порядка 700 млн вызовов, то есть в среднем – 140 млн в месяц. Но в мае их было 180 млн – можно говорить о росте числа попыток мошенников дозваниваться до абонентов? Или это выросла эффективность определения мошеннических попыток?

Сейчас идет тестирование системы, которая будет анализировать разговор во время звонка и разрывать его, предупредив клиента.

🔸 Доступность «базовых сервисов»

Любопытная и спорная тема. В последнее время пользователи российских сетей связи все чаще сталкиваются с отключением услуг или ограничением доступа под различными благовидными причинами. В этих условиях не могла не родиться идея – даже в условии ограничения услуг связи для пользователей, сохранить доступ к «базовым услугам» - в их числе, например, будут сайт Госуслуг, банковские приложений, экстренные уведомления. Технически оператор может это реализовать… в Билайн инициативу поддерживают.

🔸 Сотрудничество с Лиза Алерт

Будет продолжено. Уже 13 лет сотрудничает оператор с отрядом спасателей.

полный текст - на сайте ТАСС

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теги: интервью Билайн ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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