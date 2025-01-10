Операторы и спорт: Билайн стал "официальным партнером" ПФК ЦСКА

MForum.ru
10.01.2025,
Одно из направлений пиар-деятельности компаний - взаимодействие с брендами, в том числе спортивными. ВымпелКом и ПФК ЦСКА объявляют о начале сотрудничества.
Оператор получил статус "Официального партнера ПФК ЦСКА" и станет частью спортивной семьи красно-синих. Совместные активности предусматривают создание специального тарифа для болельщиков ПФК ЦСКА и интеграцию продуктов и услуг Билайн в систему лояльности клуба.
Участие в жизни клуба и его болельщиков также является важной частью партнерства: Билайн будет проводить промо-акции и развлекательные мероприятия для детей во время домашних матчей команды, подтверждая свою приверженность спорту и инновациям.
Комплекты формы основной и молодежной команды ЦСКА будут дополнены логотипом мобильного оператора, который также появится на медиа-поверхностях ВЭБ Арены, включая панно для флэш-интервью, пресс-центр и микст-зону.
Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:
«Билайн всегда поддерживал инициативы, связанные со спортом и здоровым образом жизни. Наше сотрудничество с ЦСКА — это вклад в развитие не только футбола, но и цифровых технологий, которые помогут болельщикам быть ближе к своей любимой команде. Мы рады присоединиться к красно-синим и вместе с клубом работать на благо болельщиков и продвижение спорта в стране».
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев:
«Мы рады приветствовать Билайн в качестве официального партнера ПФК ЦСКА. Компания, признанная на протяжении многих лет миллионами пользователей, в дополнительном представлении не нуждается. ПФК ЦСКА всегда ставит на первое место своих болельщиков, такой же подход в работе с клиентами и у Билайна.
Вместе с новым партнером мы сможем и дальше развивать это направление работы, радуя наших болельщиков акциями и преференциями. ПФК ЦСКА уверен в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве с таким сильным игроком на рынке».
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теги: ВымпелКом Билайн операторы и спорт
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