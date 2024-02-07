Антиспам: "Большая тройка" лидирует на российском рынке автопрома

07.02.2024, MForum.ru

В январе коллеги J'son & Partners выпустили аналитический отчет "Российский рынок сервисов цифровой безопасности абонентов: сравнительный анализ". Желающие могут с ним ознакомиться в полном объеме - здесь.

Пара цифр из отчета:

В первой половине 2023 года россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков, что превысило показатель первого полугодия 2022 года в 2,15 раза.

Количество спам-звонков, согласно статистике операторов связи, в 2023 году увеличилось на 35-40%.

67% россиян сталкивались с финансовым мошенничеством, согласно опросам банка «Открытие» и ВТБ. Каждый третий случай мошенничества приходится на оформление кредитов.

Агентством J’son & Partners Consulting был проведен сравнительный анализ и нагрузочное тестирование сервисов цифровой безопасности восьми компаний (Яндекс, СБЕР, VK, Тинькофф, МТС, Билайн, Мегафон, Теле2), дополненный экспертными интервью с представителями компаний, занимающихся массовыми обзвонами, телемаркетингом и опросами.

На картинке показан рейтинг антиспам-сервисов в версии J’son & Partners Consulting. На первом месте - МТС, на втором билайн, на третьем - МегаФон, Tele2 - проигрывает лидерам примерно вдвое, и расположился где-то в конце списка лидеров.

Среди наиболее эффективных сервисов блокировки спам-звонков и антиспам опрошенные компании отмечают МТС и Мегафон, а также Билайн.

Будет интересно посмотреть как поменяется расстановка позиций в рейтинге после распространения обновленного нативного антиспам-сервиса билайн Этикетка на все территорию РФ.

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теги: антиспам аналитика

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