Антифрод. Антиспам: Виртуальный помощник Билайна сэкономил клиентам более 143 лет

27.12.2024, MForum.ru

Антфрод-система компании ВымпелКом с начала 2024 года заблокировала более 27,2 млн звонков мошенников. За год виртуальный помощник Билайн обработал почти 366 млн вызовов, что позволило сэкономить для клиентов более 74 млн минут.

Активность мошенников была различной в различных регионах – в Москве мошенники не смогли дозвониться до 10,1 млн потенциальных жертв, на юге России – до 10 млн, на западе – более, чем до 7,7 млн, на востоке – до более 6,9 млн. Анализ данных показывает, что в 42% случаев жертвой мошенника становятся женщины, средний возраст которых составляет 46 лет, 58% - мужчины в возрасте 44 лет.

5 августа мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз, но эти попытки оказались безуспешными, а клиент даже не узнал, что ему названивали мошенники.

Проблема с телефонным мошенничеством остается актуальной, уверены в ВымпелКом. Оператор утверждает, что через мессенджеры сейчас происходит 80% всех атак. (С моим личным опытом это не совпадает). Это требует новых подходов и технологий для обеспечения безопасности наших клиентов, в том числе, объединения усилий участников рынка.

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теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам борьба с мошенничеством

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