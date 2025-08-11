Антифрод: Защитник МТС заблокировал 1.5 млрд мошеннических звонков в 1H2025

11.08.2025, MForum.ru

Об этом сообщает оператор. По данным МТС, мошенники в 1H2025 звонят россиянам чаще, чем годом ранее - ненамного, всего на 6% чаще, чем годом ранее, но речь идет о 1.5 млрд вызовов. Спрашивается, а как же госплатформа Антифрод, которая, как нам рассказывали, остановит мошенников?

Самая массированная атака пришлась на жителя Москвы, которому пытались дозвониться 46 627 раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник».

Анализ заблокированных звонков указывает, что крупные города с населением более одного миллиона человек продолжают быть основной целью мошенников. Лидирует Москва, на которую пришлось 16,9% от всех мошеннических звонков. Далее следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,5%), Новосибирск (3,4%), Ростов-на-Дону (3,1%).

Наиболее распространённой схемой обмана стали звонки о дополнительных доходах в инвестиционных проектах – на эту схему приходится 30% от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона (17%). Также мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и ЖКХ (по 13%). Среди новых схем, которые мошенники начали активно использовать в этом году – звонки под предлогом обновления школьных онлайн-дневников.

«Защитник» борется и со спамом. На основе Big Data сервис определяет, кто звонит абоненту, в том числе в мессенджерах, демонстрирует источник вызова на экране смартфона и маркирует вызовы в зависимости от их надёжности. За последний год структура спам-звонков значительно изменилась. Если в первом полугодии 2024 года наиболее частые спам-звонки совершались номерами, входящими в категорию «Реклама и опросы» (61% всех спам-вызовов), то в первом полугодии 2025 года лидируют звонки из категории «Банки и финансы» (50%). Далее следуют «Реклама и опросы» (31%) и «Коллекторы» (5%).

«Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим, схемы, связанные с мессенджером MAX. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово. Поэтому мы регулярно внедряем новые инструменты для обнаружения и блокировки нежелательных звонков, предупреждения и защиты абонентов. Так, в этом году мы запустили подписку «Защитник+», которая включает в себя сервисы цифровой защиты, в том числе «Страхование от мошенников» на сумму до 1,5 млн рублей. Количество пользователей подписки в среднем растёт на 59% от месяца к месяцу», – комментирует директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

