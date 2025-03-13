Борьба с мошенничеством: Порядка 70% мошеннических атак в мессенджерах приходятся на WhatsApp

MForum.ru
13.03.2025,
Такую статистику предлагает ВымпелКом на основе обезличенной и агрегированной статистики. По данным оператора, через Telegram до жертвы пытаются дозвониться только 16% мошенников. Примерно 14% используют оба мессенджера для попыток обмана пользователей.
Бесплатная функция защиты в мессенджерах, которую в Билайне встроили в «Виртуального помощника», помогает абонентам распознавать и блокировать подозрительные звонки. Она доступна всем абонентам, которые установили мобильное приложение оператора.
«Мы видим, что мошенники активно используют популярные мессенджеры для своих атак. WhatsApp, как самый распространенный сервис, остается их основным инструментом. Анализ обращений в нашу Группу быстрого реагирования показал, что злоумышленники чаще всего пытаются выманить у пользователей конфиденциальную информацию, такую как пароли, данные банковских карт или коды подтверждения от Госуслуг. Наша функция защиты помогает пользователям оставаться в безопасности, предупреждая их о потенциальных угрозах. Мы рекомендуем пользователям быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты, такие как те, что предлагает наш «Виртуальный помощник», — заявляет генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
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теги: Билайн ВымпелКом информационная безопасность борьба с телефонным мошенничеством антифрод мессенджеры
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