Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае: Оператор ускорил мобильный интернет в Кисловодске и Ессентуках

MForum.ru
13.01.2025,
Специалисты развернули "высокочастотный слой" сети LTE. Модернизация коснулась парков, ТЦ, туристических мест, социальных и религиозных учреждений, жилых кварталов. По данным МегаФон, проведенные работы привели к росту ежедневного трафика на 33%.
На основе анализа обобщенных данных, МегаФон сообщает, что топ популярных сервисов возглавили социальные сети и мессенджеры. Видеохостинги заняли второе место. На ресурсы для просмотра кино, местные жители и отдыхающие стали заходить на 15% чаще, чем годом ранее.
«За прошедшие праздники потребление мобильного интернета на Кавказских Минеральных Водах выросло почти в два раза, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия. В этот раз рефарминг, улучшивший качество связи, провели на нескольких базовых станциях в "качающих" локациях. Это, традиционно, курортные парки, зеленые театры и санатории», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
Жители и отдыхающие Кисловодска за 7 дней праздников сформировали трафик мобильной передачи данных порядка 100 тысяч ГБ.
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теги: МегаФон развитие сетей Ставропольский край
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