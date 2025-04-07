VoWiFi: T2 двинулся в VoWiFi широкими шагами

07.04.2025, MForum.ru

T2 запустил поддержку технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) сразу в Москве и в Санкт-Петербурге. Эта технология, как известно, позволяет продолжать пользоваться голосовой связь там, где могут быть проблемы с покрытием, например, в зданиях с толстыми стенами, в подвальных помещениях, на высоких этажах и, что не менее важно, в поездках за рубеж.

T2 в плане поддержки VoWiFi отстает от других операторов, которые уже предоставляют услугу во всех регионах присутствия, но начал быстро сокращать разрыв. Первым регионом с VoWiFi стала Тамбовская область, за ним последовала Ставропольский край, с первого дня запуска в ней услуг T2. В конце марта 2025 года VoWiFi стала доступна жителям Москвы и области, а с начала апреля – в Санкт-Петербурге.

В общей сложности технология потенциально доступна уже более чем 33 млн человек. VoWiFi востребован - с начала марта по сети Wi-Fi в подключенных регионах прошло более 6 миллионов звонков, из них за последние две недели в Москве – 3,5 миллиона.

Чтобы пользоваться технологией VoWiFi абоненту следует убедить, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE / VoWiFi, а также в том, что эти технологии активированы в настройках. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Запуск технологии VoWiFi был логичным продолжением нашего масштабного запуска VoLTE в прошлом году. Мы также ожидаем реализации Voice over Wi-Fi во всех регионах присутствия в кратчайшие сроки – в течение нескольких месяцев. Новая технология не только расширяет опыт пользования стабильной голосовой связью, но и позволяет экономить в поездках по России и за границей, так как при таком типе звонков минуты расходуются из клиентского пакета без дополнительной платы».

На сегодня, конечно, поддержка VoWiFi входит в понятие "джентельменский набор" услуг оператора сотовой связи. Хорошо, что и T2 теперь активно двигается в этом направлении.

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теги: VoWiFi развитие сетей T2

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