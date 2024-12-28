VoWiFi: ВымпелКом сообщает о росте количества пользователей VoWiFi среди абонентов

28.12.2024, MForum.ru

Ежемесячная база пользователей VoWiFi B2C-сегмента год к году выросла на 60%, прирост базы - 39% за год.

Количество пользователей VoLTE год к году выросло на 29%, доля VoLTE в голосовом трафике увеличилась на 32%.

VoWiFi

По статистике оператора, 25% пользователей используют более половины своего лимита голосового трафика посредством вызовов по Wi-Fi.

Кроме того, количество роумеров в сегменте B2C VoWiFi увеличилось на 55% в годовом исчислении, а в общей базе - на 66%. Услуга становится все более популярной среди путешественников и тех, кто часто находится вне зоны уверенного покрытия традиционных сетей. К тому же в роуминге абонент может экономить на звонках - вызовы по Wi-Fi тарифицируются как вызовы из домашнего региона.

Наиболее активные пользователи VoWiFi - владельцы устройств Apple (36%), за ними следуют пользователи Samsung (23%) и Xiaomi (16%). На четвертой и пятой позициях оказались Realme (6%) и Tecno (4%).

VoLTE

Доля VoLTE составляет уже порядка 57% в общем голосовом трафике. Среди пользователей VoLTE, наибольшую долю занимают владельцы устройств Samsung (24%), Apple (22%), Xiaomi (21%). Доли Realme, Tecno и Honor - 7%, 7% и 5%, соответственно.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: VoWiFi VoLTE ВымпелКом Билайн

--