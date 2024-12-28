VoWiFi: ВымпелКом сообщает о росте количества пользователей VoWiFi среди абонентов

MForum.ru
28.12.2024,
Ежемесячная база пользователей VoWiFi B2C-сегмента год к году выросла на 60%, прирост базы - 39% за год.
Количество пользователей VoLTE год к году выросло на 29%, доля VoLTE в голосовом трафике увеличилась на 32%.
VoWiFi
По статистике оператора, 25% пользователей используют более половины своего лимита голосового трафика посредством вызовов по Wi-Fi.
Кроме того, количество роумеров в сегменте B2C VoWiFi увеличилось на 55% в годовом исчислении, а в общей базе - на 66%. Услуга становится все более популярной среди путешественников и тех, кто часто находится вне зоны уверенного покрытия традиционных сетей. К тому же в роуминге абонент может экономить на звонках - вызовы по Wi-Fi тарифицируются как вызовы из домашнего региона.
Наиболее активные пользователи VoWiFi - владельцы устройств Apple (36%), за ними следуют пользователи Samsung (23%) и Xiaomi (16%). На четвертой и пятой позициях оказались Realme (6%) и Tecno (4%).
VoLTE
Доля VoLTE составляет уже порядка 57% в общем голосовом трафике. Среди пользователей VoLTE, наибольшую долю занимают владельцы устройств Samsung (24%), Apple (22%), Xiaomi (21%). Доли Realme, Tecno и Honor - 7%, 7% и 5%, соответственно.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: VoWiFi VoLTE ВымпелКом Билайн
--
Публикации по теме:
03.10. [Новости компаний] VoWiFi: Большое свершение Вымпелком – VoWiFi запущена во всех регионах присутствия в России / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] Умные колонки: Абоненты МТС получили возможность звонить через Яндекс Станцию / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС запустила поддержку VoLTE на всей сети / MForum.ru
26.06. [Новости компаний] Отключения сетей: Билайн первым выключил слой сети 3G 900 МГц в Москве / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Итоги. Конспекты: ВымпелКом отчитался за 2023 год. Антикризисная программа сработала и завершается. Часть 2 / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V9 с 11,5 дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru