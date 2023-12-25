Развитие сетей: МТС в Московском регионе - фиксированный и мобильный доступ к интернету получили более 300 тысяч жителей

MForum.ru
25.12.2023,
МТС сообщает, что в 2023 году значительно расширила, как покрытие, так и пропускную способность сетей связи в новостройках Москвы и области. Доступ к скоростному мобильному и фиксированному интернету, а также к голосовой связи МТС получили более 300 тысяч жителей 157 новых многоквартирных домов.
МТС установила в жилых новостройках Москвы и Подмосковья, сданных в 2023 году, почти 300 базовых станций. Это позволило улучшить качество голосовой связи для 276 тысяч жителей новостроек. Поддерживаются технологии VoLTE и VoWiFi.
В основном новое оборудование устанавливалось в Московской области - порядка 60%. Улучшено покрытие в Домодедово, Одинцово, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ногинске, Щелкове, Истре и в других городских округах. Крупнейшими новостройками с мобильным интернетом от МТС в области стали Новоград Павлино, Балашиха; Сколковский, Одинцово; 31 квартал, Пушкино; Центральный, Щелково; Лидер Парк, Долгопрудный. В Москве новое оборудование было развернуто в жилых комплексах Люблинский парк, Бутово парк 2, Румянцево Парк, Башни Токио. Эталон Сити.
За год МТС построила в 45 новых домах в Москве ВОЛС по технологии GPON. Это позволило охватить домашним интернетом еще 36 тысяч жителей. Крупнейшим проектом стал ЖК ЗИЛАРТ, где к интернету МТС подключены не только сданные корпуса, но и одна из крупнейших в России школ на 2500 учащихся и 2 детских сада. В Топ-3 новостроек по количеству домохозяйств с подключенным GPON в 2023 году входят ЖК КутузовGRAD II и Level Причальный.
«Московская область и Москва уверенно входят в тройку регионов-лидеров по вводу жилья в России. Только за десять месяцев этого года в столичном регионе введено в эксплуатацию около 14 млн кв. м нового жилья. Для нас такие объемы строительства означают, что мы должны ускоренными темпами обеспечивать новостройки качественной связью и скоростным интернетом, желательно сразу как мобильным, так и фиксированным», — комментирует директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.
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теги: МТС развитие сетей Владимирская область
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