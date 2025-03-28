Развитие сетей: МегаФон в Московской области - мобильный интернет стал быстрее для более чем 2 млн жителей юга Московской области

MForum.ru
28.03.2025,
По данным компании, модернизация и строительство новых базовых станций позволило стабилизировать сигнал и ускорить мобильный интернет до 50 Мбит/с.
Работы проводились в таких городских округах, как: Воскресенск, Домодедово, Кашира, Коломна, Котельники, Луховицы, Наро-Фоминский, Подольск, Раменский, Серпухов, Ступино, Чехов, а также в поселке Совхоза им. Ленина (Ленинский городской округ). В городах и на окраинах инженеры МегаФона внедрили технологии многопотоковой передачи данных MIMO 2x2 и MIMO 4x4. Это позволило снизить нагрузку на сеть, а также улучшить покрытие и качество услуг.
В условиях городской застройки новые БС работают в основном в "высокочастотных диапазонах", в сельских локациях задействованы в основном низкочастотные диапазоны, что дает большую площадь покрытия в условиях низкочастотной застройки. Поддерживается технология VoLTE.
«Южные округа Московской области — одни из самых динамичных по развитию: здесь всё чаще появляются новые жилые комплексы, растут деловые зоны и промышленные объекты, увеличивается поток дачников. Всё это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Только за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации. Мы делаем всё, чтобы МегаФон стал надёжной опорой в этом процессе — от звонков и навигации до онлайн-работы и стриминга», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.
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теги: МегаФон Московская область развитие сетей
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