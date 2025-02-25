Развитие сетей: МТС в Московской области - связь улучшена на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы

25.02.2025, MForum.ru

МТС сообщает о проведенных работах по улучшению связи на новом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) - обходе деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском округе Московской области, движение по которому открылось в конце 2024 года. На новой дороге МТС обеспечил сплошное покрытие, скорости доступа, по данным оператора, достигают 196 Мбит/с.

Для улучшения качества связи на новом участке магистрали МТС задействовала современное оборудование и перераспределила частоты на действующих базовых станциях на прилегающих территориях. Это обеспечило стабильное и устойчивое покрытие вдоль всего нового участка. По данным оператора, средняя скорость мобильного интернета МТС составила 44 Мбит/с.

«Новый участок разгрузил ЦКАД между Можайским и Минским шоссе, которым ежедневно пользуются более 60 тысяч водителей, а в летнее время – до 100 тысяч. Мы стараемся максимально эффективно использовать свои ресурсы и обеспечивать бесшовное покрытие, стабильную связь на всех транспортных магистралях Московского региона, чтобы клиенты могли уверенно пользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами и качественной голосовой связью», — комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Новый бессветофорный участок ЦКАД - 4.2 км улучшил транспортное сообщение для 250 тысяч жителей городов Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка и Истра. Движение по этому участку занимает не более пяти минут вместо прежних двух часов. Построены 3 транспортные развязки - на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой. Также в составе дороги возведены тоннель в районе примыкания к северной части ЦКАД, мост через Большую Вяземку и три путепровода: через Можайское шоссе, Ямскую улицу и над железнодорожными путями Смоленского направления.

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теги: Билайн Вымпелком услуги Московская область

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