VoLTE: Каждый третий клиент Билайн в Москве разговаривает в режиме VoLTE

MForum.ru
01.02.2021,
Следует признать, что Вымпелком долго шел к VoLTE (технология передачи голоса в сети LTE). Эксперименты Билайн с VoLTE начались еще несколько лет тому назад, помню успешный показ этой технологии еще в 2014 году, но пока компания не заменила решение предыдущего вендора на решение Huawei, массовому потребителю технология VoLTE оставалась по сути недоступна.
Зато после перехода на новое решение реализовался отложенный спрос и в декабре 2020 года объем голосового трафика в сети 4G сравнялся с объемом голоса в сети GSM компании. Трафик VoLTE вырос в сотни раз по сравнению с декабрем 2019 года. Это стало возможным благодаря увеличению покрытия сети LTE Билайн в Московской области и успешной работе платформы VoLTE Huawei. Теперь бы еще обеспечить поддержку VoLTE на всей территории покрытия сети LTE Билайн в России!
А пока что компания информирует "о значительном росте" количества активных пользователей услуги VoLTE в сети Билайн в Москве и Московской области. По итогам декабря 2020 года более 30% клиентов компании пользовались HD Voice и возможностью одновременно общаться и пользоваться мобильным интернетом. А всего в столице 43% клиентов оператора пользуются смартфонами с поддержкой VoLTE.
По данным проекта Билайн.Аналитика Топ-5 самых распространенных среди абонентов Билайн моделей смартфонов, поддерживающих услугу выглядит так:
1. Apple iPhone 7
2. Samsung Galaxy A51
3. Samsung Galaxy A10
4. Apple iPhone 11
5. Apple iPhone 6s
Средняя продолжительность разговора в декабре 2020 года в сети LTE Билайн у москвичей выросла в 9 раз по сравнению с декабрем 2019 года. Самые разговорчивые - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 40 лет, меньше других говорят по телефону мужчины старше 65 лет.
Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:
«Качество звука и отсутствие обрывов во время разговора являются для всех нас показателями качества связи оператора. Нам важно, чтобы наши клиенты получали только лучший опыт с Билайн, поэтому мы работаем над развитием существующих услуг и сервисов, в том числе и голосовых. Обновление VoLTE в Москве позволило гораздо большему числу москвичей оценить все преимущества технологии. А динамично растущий объем голосового трафика в сети 4G является для нас лучшей обратной связью от клиента».
Где в России действует поддержка VoLTE
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теги: телеком VoLTE Билайн Вымпелком Москва Московская область Московский регион
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