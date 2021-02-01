VoLTE: Каждый третий клиент Билайн в Москве разговаривает в режиме VoLTE

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VoLTE: Каждый третий клиент Билайн в Москве разговаривает в режиме VoLTE

01.02.2021, MForum.ru

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Следует признать, что Вымпелком долго шел к VoLTE (технология передачи голоса в сети LTE). Эксперименты Билайн с VoLTE начались еще несколько лет тому назад, помню успешный показ этой технологии еще в 2014 году, но пока компания не заменила решение предыдущего вендора на решение Huawei, массовому потребителю технология VoLTE оставалась по сути недоступна.

 

 

Зато после перехода на новое решение реализовался отложенный спрос и в декабре 2020 года объем голосового трафика в сети 4G сравнялся с объемом голоса в сети GSM компании. Трафик VoLTE вырос в сотни раз по сравнению с декабрем 2019 года. Это стало возможным благодаря увеличению покрытия сети LTE Билайн в Московской области и успешной работе платформы VoLTE Huawei. Теперь бы еще обеспечить поддержку VoLTE на всей территории покрытия сети LTE Билайн в России!

А пока что компания информирует "о значительном росте" количества активных пользователей услуги VoLTE в сети Билайн в Москве и Московской области. По итогам декабря 2020 года более 30% клиентов компании пользовались HD Voice и возможностью одновременно общаться и пользоваться мобильным интернетом. А всего в столице 43% клиентов оператора пользуются смартфонами с поддержкой VoLTE.

По данным проекта Билайн.Аналитика Топ-5 самых распространенных среди абонентов Билайн моделей смартфонов, поддерживающих услугу выглядит так:

1. Apple iPhone 7

2. Samsung Galaxy A51

3. Samsung Galaxy A10

4. Apple iPhone 11

5. Apple iPhone 6s

Средняя продолжительность разговора в декабре 2020 года в сети LTE Билайн у москвичей выросла в 9 раз по сравнению с декабрем 2019 года. Самые разговорчивые - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 40 лет, меньше других говорят по телефону мужчины старше 65 лет.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Качество звука и отсутствие обрывов во время разговора являются для всех нас показателями качества связи оператора. Нам важно, чтобы наши клиенты получали только лучший опыт с Билайн, поэтому мы работаем над развитием существующих услуг и сервисов, в том числе и голосовых. Обновление VoLTE в Москве позволило гораздо большему числу москвичей оценить все преимущества технологии. А динамично растущий объем голосового трафика в сети 4G является для нас лучшей обратной связью от клиента».

Где в России действует поддержка VoLTE

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теги: телеком VoLTE Билайн Вымпелком Москва Московская область Московский регион

© Алексей Бойко, MForum.ru

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