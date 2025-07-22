Развитие сетей: Билайн в Удмуртии - к 4G подключено еще 102 малых населенных пунктов

MForum.ru
22.07.2025,
Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 102 малых населенных пункта в 23 районах Удмуртской Республики.
4G-связь от оператора появилась в следующих селах, поселках и деревнях региона:
Это произошло в рамках участия ВымпелКом в федеральном проекте "Устранения цифрового неравенства" (УЦН). В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Во всех населенных пунктах, где запущено покрытие, поддерживается VoLTE.
«Отмечу также, что мы интенсивно развиваем и собственную инфраструктуру в регионе. Например, недавно запустили новое телеком-оборудование и улучшили качество покрытия в 4 малых населенных пунктах – Нылге в Увинском районе, Понино в Глазовском районе, Постоле в Завьяловском районе и Сюмсях в Сюмсинском районе», – комментирует директор Ижевского отделения Билайна Сергей Куртеев.
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теги: развитие сетей Билайн ВымпелКом Удмуртия
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