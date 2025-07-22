Развитие сетей: Билайн в Удмуртии - к 4G подключено еще 102 малых населенных пунктов

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Развитие сетей: Билайн в Удмуртии - к 4G подключено еще 102 малых населенных пунктов

22.07.2025, MForum.ru

Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 102 малых населенных пункта в 23 районах Удмуртской Республики.

4G-связь от оператора появилась в следующих селах, поселках и деревнях региона:

  • Алнашский район – Азаматово, Верхний Утчан, Елкибаево, Казаково, Мукшур, Марийское Гондырево, Оркино, Ромашкино, Старая Юмья, Удмуртский Вишур, Удмуртское Гондырево, Удмуртское Кизеково;
  • Балезинский район – Большой Варыж, Турецкое;
  • Вавожский район – Жуе-Можга, Ожги, Яголуд;
  • Воткинский район – Ольхово, Черепановка, Черный Ключ;
  • Глазовский район – Колевай, Люм, Пусошур, Татарские Парзи, Трубашур, Ураково;
  • Граховский район – Благодатное, Большая Ерыкса, Мамаево, Нижние Юраши;
  • Дебесский район – Ариково, Большая Кизня, Лесагурт, Старый Кыч, Удмуртский Лем;
  • Завьяловский район – Каравай-Норья;
  • Игринский район – Беляевское, Лудошур, Малягурт, Пежвай, Среднее Шадбегово, Тюптиево, Чумой;
  • Кезский район – Большой Олып, Лып-Булатово, Озон, Пажман;
  • Кизнерский район – Айдуан-Чабья, Аравазь-Пельга, Верхний Бемыж, Верхняя Тыжма, Гыбдан, Кибья, Крымская Слудка, Муркозь-Омга, Новый Бурнак, Русская Коса;
  • Киясовский район – Дубровский, Ильдибаево, Чувашайка;
  • Красногорский район – Большой Селег, Васильевское;
  • Малопургинский район – Бажаново, Новая Монья;
  • Можгинский район – Большая Сюга, Русский Пычас;
  • Сарапульский район – Выезд, Заборье, Лысово;
  • Селтинский район – Валамаз, Сюромошур, Уть-Сюмси, Юмга-Омга;
  • Сюмсинский район – Блаж-Юс, Дмитрошур, Зон, Правые Гайны;
  • Увинский район – Малые Сюрзи, Новая Вамья, Областная, Родники;
  • Шарканский район – Бадьярово, Бородули, Карсашур, Козино, Малый Казес, Суроново;
  • Юкаменский район – Засеково, Камки, Шамардан;
  • Якшур-Бодьинский район – Алгазы, Выжоил, Сюровай, Угловая;
  • Ярский район – Байдалино, Бачумово, Зюино, Никольское, Озерки, Тум, Укан, Юр.

Это произошло в рамках участия ВымпелКом в федеральном проекте "Устранения цифрового неравенства" (УЦН). В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Во всех населенных пунктах, где запущено покрытие, поддерживается VoLTE.

«Отмечу также, что мы интенсивно развиваем и собственную инфраструктуру в регионе. Например, недавно запустили новое телеком-оборудование и улучшили качество покрытия в 4 малых населенных пунктах – Нылге в Увинском районе, Понино в Глазовском районе, Постоле в Завьяловском районе и Сюмсях в Сюмсинском районе», – комментирует директор Ижевского отделения Билайна Сергей Куртеев

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теги: развитие сетей Билайн ВымпелКом Удмуртия

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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