Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - территория покрытия 4G увеличена в 12 районах и вдоль автодорог региона, а также в Глазове и Сарапуле

MForum.ru
24.07.2024,
МегаФон расширил покрытие сетей 4G/LTE в 12 районах Удмуртии. Устойчивый мобильный интернет стал доступен более, чем 45 тысячам жителей сельских населенных пунктов. Модернизация телеком объектов прошла в небольших деревнях, а также в райцентрах, в Глазове, Сарапуле и на автодорогах региона.
МегаФон активировал дополнительный низкочастотный слой сети, который при благоприятных условиях обеспечивает радиус покрытия до 10 км. Это позволило нарастить площадь покрытия сети.
Работы прошли в 12 районах Удмуртии, включая Алнашский, Балезинский, Воткинский, Граховский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Сарапульский, Сюмсинский, Увинский и Якшур-Бодьинский.
Улучшение покрытия сети четвертого поколения будет заметно в крупных населенных пунктах Алнаши, Грахово, Кез, Кизнер, Красногорское, Якшур-Бодья, которые являются административными центрами. Зона уверенного пользования скоростным интернетом расширена и в поселениях, где в основном проживает менее 500 человек – Бурино Балезинского района, Пужмезь Кезского района, Саркуз и Удмуртский Сарамак Кизнерского района, Уром и Старая Монья Малопургинского района, Юрино Сарапульского района, Гура Сюмсинского района, Большой Жужгес и Большой Каркалай Увинского района, Кыква Якшур-Бодьинского района.
Увеличена территория покрытия сети четвертого поколения и на автодорогах региона. Водители и пассажиры смогут использовать сервисы геолокации и другие онлайн-приложения на федеральной магистрали М-7 «Волга» в районе села Алнаши, на трассе Ува-Сюмси около электрической подстанции «Садовая» и на выезде из Можги в сторону Вавожа.
«С начала года наши инженеры провели масштабные работы по модернизации оборудования и рефармингу частот. Такой подход позволяет оперативно увеличить территорию покрытия и дать возможность жителям сельской местности пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 30 Мбит/с. Качественные телеком-услуги помогают решать бытовые вопросы, осваивать обучающие онлайн-программы, общаться в мессенджерах и социальных сетях, а также развивают торговый и туристический потенциал районов и региона в целом», – говорит директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.
В Глазове покрытие сети 4G увеличилось около площади Свободы и для жителей частных домов по улице Кировской. В Сарапуле улучшение мобильного сигнала будет заметно в районе улицы Путейской.
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теги: МегаФон развитие сетей Удмуртия республика
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