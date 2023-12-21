Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - территория покрытия 4G расширена в Ижевске

21.12.2023, MForum.ru

Для расширения территории покрытия LTE МегаФон провел рефарминг в ряде локаций Ижевска, запустив LTE на частотах 900 МГц. За счет лучшего проникновения радиоволн этого диапазона, заметно улучшилось покрытие LTE в ТЦ Радуга, Кит, Пассаж, в гипермаркетах Лента и Леруа Мерлен. За счет роста покрытия, улучшилось качество услуг LTE в Октябрьском сквере и на стадионе Купол.

По данным оператора, зона уверенного приема расширена в районе улиц Мужвайская – Увинская, Кирпичная – Кирзаводская, Промышленная – Ордждоникидзе, Александровская – Областная, Карла Маркса – Карла Либкнехта в жилых кварталах «Чеширский кот» и «Изумруд», а также у Южной автостанции и завода Ижнефтемаш. Также работы проведены в микрорайонах Машиностроитель, Совхоз Медведево, Нагорный, Восточный 2-й, Восточный 8-й и пос. Восточный.

«В декабре нагрузка на сеть в Ижевске и в Удмуртии в целом традиционно увеличивается. Так, в первые недели декабря жители региона увеличили объем интернета-трафика на 20% по сравнению с аналогичным периодом ноября. В этом году мы также ожидаем рост передачи данных и заранее готовим к этому инфраструктуру связи», – рассказывает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

Ранее оператор увеличил территорию 4G-покрытия в Глазове, Можге, Сарапуле, ряде локаций Ижевска и более чем в 50 сельских поселений. В начале декабря жители 33 населенных пунктов в северных районах получили возможность пользоваться LTE-сетью компании.

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теги: МегаФон развитие сетей Удмуртия

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