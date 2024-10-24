Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - модернизация телеком-объектов проведена в Ижевске, Воткинске и Глазове

24.10.2024, MForum.ru

Улучшение качества услуг по данным МегаФон компания обеспечила в Ижевске, Воткинске и Глазове, в зоне улучшенного покрытия - порядка 100 тысяч жителей региона.

МегаФон активировал дополнительный "низкочастотный слой сети", который обеспечивает радиус покрытия до 10 км.

Расширение покрытия произошло в Ижевске в районе улицы Архитектора П.П. Берша, где расположены уже введенные в эксплуатацию объекты недвижимости и возводятся новые жилые массивы. Работы проведены вблизи перекрестка улиц Мужвайская – Баранова и около Молла Матрица, а также в микрорайоне Буммаш и в 6-м микрорайоне.

Увеличилась территория покрытия во втором по численности населения городе Удмуртии – Воткинске. Новое качество связи будет заметно жителям микрорайона Второй Поселок. В Глазове инженеры оператора модернизировали объекты связи вблизи Чепецкого механического завода и для жителей частных домов в районе улиц Чехова и МОПРа.

«Мы планомерно увеличиваем территорию покрытия в Удмуртии, используя для этого различные решения. Круглосуточный мониторинг нагрузки на сеть помогает выявить участки, где необходимо усиление мобильного сигнала, и модернизировать телеком-оборудование в этой локации. Таким образом большее число жителей региона может пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 30 Мбит/с, а решение можно применять как в городах, так и в сельской местности», – отмечает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Удмуртия

--