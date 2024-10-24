Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - модернизация телеком-объектов проведена в Ижевске, Воткинске и Глазове

MForum.ru
24.10.2024,
Улучшение качества услуг по данным МегаФон компания обеспечила в Ижевске, Воткинске и Глазове, в зоне улучшенного покрытия - порядка 100 тысяч жителей региона.
МегаФон активировал дополнительный "низкочастотный слой сети", который обеспечивает радиус покрытия до 10 км.
Расширение покрытия произошло в Ижевске в районе улицы Архитектора П.П. Берша, где расположены уже введенные в эксплуатацию объекты недвижимости и возводятся новые жилые массивы. Работы проведены вблизи перекрестка улиц Мужвайская – Баранова и около Молла Матрица, а также в микрорайоне Буммаш и в 6-м микрорайоне.
Увеличилась территория покрытия во втором по численности населения городе Удмуртии – Воткинске. Новое качество связи будет заметно жителям микрорайона Второй Поселок. В Глазове инженеры оператора модернизировали объекты связи вблизи Чепецкого механического завода и для жителей частных домов в районе улиц Чехова и МОПРа.
«Мы планомерно увеличиваем территорию покрытия в Удмуртии, используя для этого различные решения. Круглосуточный мониторинг нагрузки на сеть помогает выявить участки, где необходимо усиление мобильного сигнала, и модернизировать телеком-оборудование в этой локации. Таким образом большее число жителей региона может пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 30 Мбит/с, а решение можно применять как в городах, так и в сельской местности», – отмечает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.
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теги: МегаФон развитие сетей Удмуртия
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