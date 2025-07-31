Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - базовые станции появились в Воткинске

31.07.2025, MForum.ru

Новые базовые станции МегаФон оператор развернул в районах Плодопитомник и Сельхозхимия, что должно ощутимо повысить качество связи для местных жителей.

Новое телеком-оборудование обеспечило возможность использования голосовой связи на садовых участках в СНТ №5, 7 и 12, расположенных в районе Плодопитомник. Доступны будут и SMS. Про поддержку мобильного интернета в пресс-релизе ничего не говорится.

«Мы понимаем, насколько важна связь в текущей ситуации, именно поэтому активно развиваем сеть: модернизируем оборудование и запускаем базовые станции. Только за этот год новая инфраструктура появилась не только в крупных городах Удмуртии, но и в небольших населенных пунктах, например, в деревне Беркуты Воткинского района», — рассказал директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

Инженеры МегаФона кроме того обеспечили покрытие и в районе Сельхозхимия около улиц Уютная и Сельская.

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теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей республика Удмуртия республика

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