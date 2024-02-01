Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - жители еще 37 населенных пунктов получили 4G/VoLTE

01.02.2024, MForum.ru

Свыше 8 тысяч сельчан получили доступ к голосовой связи через VoLTE (справедливости ради - не у всех жителей телефоны на сегодняшний день поддерживают эту технологию).

Как сообщает МегаФон, работы были проведены в рамках проекта УЦН (устранение цифрового неравенства) в 13 районах республики:

Аланашском,

Граховском,

Завьяловском,

Кизнерском,

Киясовском,

Красногорском,

Магопургинском,

Можгинском,

Сарапульском,

Селтинском,

Сюмсинском,

Увинском,

Шарканском

Задействован диапазон "средних частот", скорее всего, речь о 1800 МГц.

«Ранее мы обеспечили 33 населенных пункта сетью четвертого поколения. Сейчас жители еще 37 сел и деревень смогут использовать мобильную связь и интернет для общения в мессенджерах и соцсетях, получения госуслуг, просмотра видео на 4G-скоростях», – комментирует Александр Соловьев, директор МегаФона в Удмуртии.

Скорость передачи данных, доступная абонентам МегаФон в населенных пунктах, попавших в программу - до 50 Мбит/с.

Подробнее о технологии VoLTE в России.

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теги: развитие сетей Удмуртия МегаФон