Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - жители еще 37 населенных пунктов получили 4G/VoLTE

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - жители еще 37 населенных пунктов получили 4G/VoLTE

01.02.2024, MForum.ru

Свыше 8 тысяч сельчан получили доступ к голосовой связи через VoLTE (справедливости ради - не у всех жителей телефоны на сегодняшний день поддерживают эту технологию).

 

 

Как сообщает МегаФон, работы были проведены в рамках проекта УЦН (устранение цифрового неравенства) в 13 районах республики:

  • Аланашском,
  • Граховском,
  • Завьяловском,
  • Кизнерском,
  • Киясовском,
  • Красногорском,
  • Магопургинском,
  • Можгинском,
  • Сарапульском,
  • Селтинском,
  • Сюмсинском,
  • Увинском,
  • Шарканском

Задействован диапазон "средних частот", скорее всего, речь о 1800 МГц.

«Ранее мы обеспечили 33 населенных пункта сетью четвертого поколения. Сейчас жители еще 37 сел и деревень смогут использовать мобильную связь и интернет для общения в мессенджерах и соцсетях, получения госуслуг, просмотра видео на 4G-скоростях», – комментирует Александр Соловьев, директор МегаФона в Удмуртии.

Скорость передачи данных, доступная абонентам МегаФон в населенных пунктах, попавших в программу - до 50 Мбит/с.

Подробнее о технологии VoLTE в России.

--

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теги: развитие сетей Удмуртия МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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