Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - жители еще 37 населенных пунктов получили 4G/VoLTE

MForum.ru
01.02.2024,
Свыше 8 тысяч сельчан получили доступ к голосовой связи через VoLTE (справедливости ради - не у всех жителей телефоны на сегодняшний день поддерживают эту технологию).
Как сообщает МегаФон, работы были проведены в рамках проекта УЦН (устранение цифрового неравенства) в 13 районах республики:
Задействован диапазон "средних частот", скорее всего, речь о 1800 МГц.
«Ранее мы обеспечили 33 населенных пункта сетью четвертого поколения. Сейчас жители еще 37 сел и деревень смогут использовать мобильную связь и интернет для общения в мессенджерах и соцсетях, получения госуслуг, просмотра видео на 4G-скоростях», – комментирует Александр Соловьев, директор МегаФона в Удмуртии.
Скорость передачи данных, доступная абонентам МегаФон в населенных пунктах, попавших в программу - до 50 Мбит/с.
Подробнее о технологии VoLTE в России.
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теги: развитие сетей Удмуртия МегаФон
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