Развитие сетей: Билайн в Новгородской области - оператор запустил 4G/LTE еще в 11 малых населенных пунктах

MForum.ru

08.08.2025, MForum.ru

Оператор подключил к скоростному мобильному интернету небольшие населенные пункты в 9 муниципальных районах Новгородчины. Покрытие сетей 4G от Билайна появилось в июне 2025 года благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Населенные пункты Новгородской области, где появилась связь 4G Билайна:

  • Парфинский муниципальный район: Новая Деревня;
  • Маревский муниципальный район: Липье;
  • Крестецкий муниципальный район: Локотско;
  • Старорусский муниципальный район: Пинаевы Горки, Астрилово;
  • Новгородский муниципальный район: Село-Гора;
  • Демянский муниципальный район: Вотолино, Великий Заход;
  • Маревский муниципальный округ: Седловщина;
  • Шимский муниципальный район: Закибье;
  • Хвойнинский муниципальный округ: Миголощи.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий, включая VoLTE («голос по сети LTE»).

Директор Новгородского отделения Билайна Алексей Сахаров: «Запуск мобильного интернета значительно повышает уровень жизни в небольших населённых пунктах. Скоростной 4G позволяет решать большое количество разных вопросов без необходимости ехать в город.

Билайн планирует продолжать подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН оператор подключил к мобильной связи 4G около 2000 населенных пунктов в разных регионах России.

