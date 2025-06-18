Развитие сетей: МегаФон в Новгородской области - оператор поможет в цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком инфраструктуры

18.06.2025, MForum.ru

МегаФон и правительство Новгородской области заключили соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком-инфраструктуры. Основные направления сотрудничества - подключение к сети сотовой связи малых населенных пунктов и повышение безопасности региона за счет внедрения IT-технологий.

Документ подписали гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Соглашение предусматривает сотрудничество в течение 4-х лет. Одной из главных целей сотрудничества станет рост удовлетворенности жителей качеством услуг и государственных сервисов, которые можно получить в электронном виде.

Кроме того, МегаФон окажет поддержку развития системы дистанционного мониторинга для предотвращения лесных пожаров, оператор участвует в этой теме с 2014 года. Кроме того, в малых населенных пунктах Боровичского, Старорусского и Новгородского районов будут построены новые БС, часть из них установят летом 2025 года.

Стороны договорились применять современные цифровые решения в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта и экологии.

«В Новгородской области МегаФон оказывает услуги связи крупнейшим предприятиям и активно участвует в социально значимых проектах. Только за последние пять лет наши инженеры построили в регионе десятки новых базовых станций, проложили 370 километров волоконно-оптических линий, провели масштабный рефарминг сети. Итогом сегодняшнего соглашения станет дальнейшая модернизация цифровой инфраструктуры: доступ к скоростному интернету и качественной голосовой связи получит ещё больше жителей самых отдалённых районов и малых населённых пунктов», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дронова, цифровая трансформация региона — одна из ключевых задач правительства Новгородской области.

«Мы стремимся предоставить доступ к мобильной связи и интернету всем жителям: и сельчанам, и горожанам вне зависимости от места проживания. Особое внимание уделяется совершенствованию систем безопасности и оповещения населения, профилактике нарушений правил дорожного движения. Ключевая цель соглашения — сделать жизнь в регионе еще более комфортной, а предоставление услуг в электронном виде удобным и быстрым», — подчеркнул Александр Дронов.

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теги: МТС Новгородская область развитие сетей

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