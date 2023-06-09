Развитие сетей: МТС о развитии фиксированного доступа во Владимире

MForum.ru
09.06.2023,
МТС сообщает о девяти подключенных домах в ЖК "Верзилино-1", жителям домохозяйств стали доступны скорости до 1 Гбит/с.
Кроме домашнего интернета примерно 1300 семей в новостройках по улицам Новгородская, Куйбышева, Верезинская и Смоленская получили доступ к цифровому ТВ и возможность подключать цифровые устройства, включая решения "Умного дома".
Управляющая компания может подключить к интернету системы видеонаблюдения и видеоаналитики.
Домашний интернет МТС предлагается при условии выбора тарифов из линейки "МЫ МТС+". Проверить возможность подключения можно здесь: https://vladimir.mts.ru/personal/dom/home-allmts/vladimir-city
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теги: развитие сетей МТС Владимирская область
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