Развитие сетей: МТС о развитии фиксированного доступа во Владимире

MForum.ru

Развитие сетей: МТС о развитии фиксированного доступа во Владимире

09.06.2023, MForum.ru

МТС сообщает о девяти подключенных домах в ЖК "Верзилино-1", жителям домохозяйств стали доступны скорости до 1 Гбит/с.

Кроме домашнего интернета примерно 1300 семей в новостройках по улицам Новгородская, Куйбышева, Верезинская и Смоленская получили доступ к цифровому ТВ и возможность подключать цифровые устройства, включая решения "Умного дома".

Управляющая компания может подключить к интернету системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

 

 

Домашний интернет МТС предлагается при условии выбора тарифов из линейки "МЫ МТС+". Проверить возможность подключения можно здесь: https://vladimir.mts.ru/personal/dom/home-allmts/vladimir-city

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Владимирская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

12.04. [Новости компаний] Видеонаблюдение: Технологии МТС помогут бороться с лесными пожарами во Владимирской области / MForum.ru

11.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Операторская аналитика - доход предпринимателя в России составляет 75-100 тысяч рублей в месяц / MForum.ru

02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru

12.03. [Новости компаний]  Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 9 ms, lookup=0 ms, find=9 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 19:43 ABloud Тема: Ленинградская область (09.04.2012)
[Развитие сетей. Ленобласть. МегаФон] МегаФон прокачал сеть в Ленобласти к началу летних каникул 8 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор подготовил сеть в Ленобласти к ...
Сегодня 17:28 ABloud Тема: Владимирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Владимирская область. Фиксированный телеком. МТС] МТС включила гигабитный интернет для тысячи семей ЖК «Веризино-1» во Владимире 9 июня 2023 г., Владимир, РФ, пресс-релиз МТС через ...
Сегодня 08:19 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Читинская область. МТС] МТС разогнала интернет в пригородных селах Читы 09 июня 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС усилила покрытие 4G в селах Читинского района. После ...
Вчера 11:26 ABloud Тема: Сахалинская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Сахалинская область. МегаФон] Шебунино в эфире: МегаФон запустил в селе мобильную связь и интернет 08 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Около 600 жителей села ...
Вчера 11:12 ABloud Тема: Саратовская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Саратовская область. МегаФон] В Аткарске увеличили скорость мобильного интернета 7 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В крупном районном центре Саратовской области, ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 с Dimensity 810 и быстрой зарядкой 66 Вт представлен официально / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Lite со Snapdragon 695 и зарядкой 44 Вт / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35+ 5G с чипсетом Dimensity 6020 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Vivo Y78 получила 6.78-дюймовый изогнутый дисплей и Snapdragon 695 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T40S – планшет с 2К-дисплеем за 149 евро / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Серия Vivo S17 дебютировала с 50 Мп камерами и зарядкой 80 Вт / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C53 с экраном 6,74 дюйма / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: