Отключения сетей: МТС отключит сети 3G в июне-июле в 9 города, а в 2025 году – каждую вторую БС 3G

MForum.ru
04.06.2025,
Летом МТС полностью выключит сети 3G в 9 городах 7 регионов РФ – в республиках Татарстан, Башкортостан и Адыгея, в Краснодарском и Алтайском краях, Новосибирской и Владимирской области. Кроме того, до конца 2025 года компания планирует отключить не менее половины оставшихся БС 3G по всей стране.
Отказ от устаревшей технологии и перевод частот из стандарта UMTS в LTE нарастит скорости передачи данных и емкость сети примерно на четверть, позволит улучшить качество и покрытие услуги VoLTE.
🎈 На этой неделе МТС отключила 3G покрытие в Бердске, Барабинске, Куйбышеве (Новосибирская область), Набережных Челнах (Татарстан) и Нефтекамске (Башкортостан).
🎈 С середины июня МТС откажется от старого поколения связи в городах Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская область) и Лабинск (Краснодарский край).
🎈 В конце июля 3G будет отключен в городах Майкоп (Адыгея) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
🎈 Ранее в апреле и мае этого года сети 3G МТС перестали работать в городах Ревда (Свердловская область), Саяногорск (Хакасия) и Усолье Сибирское (Иркутская область).
При отключении 3G компания адресно уведомляет абонентов.
По данным компании, на руках у клиентов сейчас «ничтожно малое» старых телефонов, не поддерживающих LTE, что и дает возможность отключать сеть устаревшей технологии.
До конца 2027 года МТС планирует отключить все БС 3G в российских сетях.
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теги: Билайн Вымпелком цифровизация резервирование Калининградская область
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