Отключения сетей: МТС начинает отключать сети 3G - в июне в Угличе, с октября в Санкт-Петербурге и в Ленобласти

11.06.2024, MForum.ru

Процесс отказа от сетей 3G в России входит в новую фазу - если раньше они лишались львиной доли частот в пользу сетей LTE, но формально все еще работали, то сейчас их начнут отключать. С 20 июня компания МТС полностью прекратит использование сетей 3G в Угличе Ярославской области, а с октября планирует постепенный, в течение 2025 года, отказ от технологии 3G в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Зачем это делается?

Помимо наращивания пропускной способности и качества покрытия сети LTE за счет высвобожденных частот 3G, роста средних скоростей доступа, это очень существенное и ощутимая для оператора возможность сэкономить.

Упрощается закупочная логистика, не нужно искать пути приобретения устаревшего оборудования 3G, достигается экономия за счет сокращения необходимых площадей складов под оборудование 3G и запасные комплектующие для него, не требуется более обучать персонал работе с решениями 3G, Упрощается управление сетью. Возможен выигрыш по части потребляемой мощности, то есть экономия электроэнергии.

Какие есть подводные камни?

К сожалению, технология 3G используется в ряде модулей, которые обеспечивают работу различных IoT устройств, использующих сеть МТС. К счастью, эти модули, как правило, способны при отсутствии 3G использовать сеть 2G.

Что говорят в МТС?

«Первые сети 3G начали запускаться в России почти 17 лет назад, они произвели революцию в скорости и удобстве повсеместного доступа к информации, контенту и цифровым сервисам. За это время появились новые технологии радиодоступа, скорости мобильного интернета выросли многократно и сегодня приходит время отказываться от старого стандарта. Сейчас не более 5% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, их доля постоянно сокращается. В некоторых регионах количество таких телефонов настолько мало, что дает нам возможность незаметно для клиентов выключать сети 3G и высвобождать ценный частотный ресурс для актуальных, более эффективных технологий», - отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«В июне в пилотном проекте в Угличе мы полностью переводим оставшиеся частоты из 3G в LTE. Так мы быстро и при незначительных затратах в начале туристического сезона расширим емкость сети как минимум на 10%. После этого «пилота» МТС планирует с октября приступить к поэтапному, в течение 2025 года, отключению сетей третьего поколения в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а с 2026 года мы намерены полностью высвобождать частоты 3G под нужды LTE в большинстве регионов страны», - добавил Белов.

В Угличе после отключения сети 3G у незначительной части абонентов со старыми терминалами 2G+3G без поддержки LTE останется возможность совершать голосовые звонки в сети 2G. МТС уведомит этих клиентов заранее и адресно с предложением обновить устройства.

В декабре 2023 года МТС успешно завершила во Всеволожске Ленинградской области первый пилотный проект по полному выключению сети 3G, выстроив систему взаимодействия с абонентами по их адресному уведомлению и консультированию.

Можем признать, что МТС все делает правильно и максимально деликатно по отношению к абонентам? Считаю, что можем. Но какая-то критика все равно будет - люди консервативны.

Позиция регулятора в России

Компании могут самостоятельно принимать решение о завершении использования мобильной связи третьего поколения (3G).

А что в мире с отключениями 3G?

В мире отключения сетей 3G прошли уже в 20 странах, еще 29 запланировали такие отключения (включая Россию) и в 11 странах идет процесс отключения 3G. Больше информации по теме - презентация: Отключения сетей 2G/3G в мире.

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