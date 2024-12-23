Развитие сетей: МТС планирует отключить базовые станции 3G в России до конца 2027 года

MForum.ru
23.12.2024,
МТС планирует в 2025 году отключить не менее 50% базовых станций 3G в различных регионах РФ, а до конца 2027 года полностью отказаться от этого стандарта по всей России. Об этом сообщил вице-президент МТС Виктор Белов в интервью ТАСС.
Отключением базовых станций 3G в России занимаются и другие операторы, например, ВымпелКом полностью выключил слой 3G 900 МГц в Москве.
Выключение сетей 3G идет во многих странах мира, в нескольких десятках стран – на конец ноября 2023 года по данным Ассоциации GSA 33 оператора в 20 странах завершили отключения сетей 3G, еще у 48 операторов есть соответствующие планы отключения сетей 3G. В 1q2024 количество абонентов 3G сократилось на 37 млн, а количество подключений 2G снизилось на 41 млн. В частности, большинство операторов в Европе стремятся отключить сети 3G, чтобы перераспределить спектр для использования его сетями 4G и 5G, сохраняя при этом сети 2G из-за устаревших услуг IoT.
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теги: МТС 3G выключения сетей отключения сетей
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