5G: Ericsson Spectrum Sharing, ESS, - чудеса без иллюзий

11.11.2021, MForum.ru

Ситуация на рынке России сложилась драматическая. Регулятор все еще не готов выделить российским операторам частоты 3.4-3.8 ГГц и обеспечить расчистку диапазона 700 МГц. Строить 5G в диапазоне 4 ГГц +, как в основном частотном диапазоне - экономически не оправдано даже если забыть про вероятные трансграничные проблемы. Что можно сделать в этих условиях?

Один из паллиативных вариантов, это развертывание решения Ericsson Spectrum Sharing (ESS). Суть решения ESS состоит в том, что можно на существующей, уже развернутой на сетях инфраструктуре 4G, с использованием имеющихся и задействованных оператором частотных назначений, запустить поддержку 5G. Причем практически сразу с покрытием любого размера (в пределах текущего покрытия LTE). Без выключения сетей LTE!

Напоминает какой-то фокус? Можно ли из сети LTE сделать комбо-сеть: LTE + сеть 5G? Можно! Это безусловно фокус, но фокус высокотехнологичный, основанный не на иллюзиях, не на "обмане зрения", а на максимально эффективном использовании имеющихся у оператора частотных назначений и инфраструктуры.

Сразу отмечу, того пользовательского опыта, который пользователи, вдохновленные публикациями в медиа, ожидают, всех этих VR-применений и 8К в восходящем канале в сетях 4G/5G на базе ESS не получить. Но зато можно будет начать обслуживать 5G смартфоны, постепенно приучая пользователей к идее, что 5G это не какая-то заморская технология, а просто очередная стадия развития сетей сотовой связи. Которая не сегодня, так завтра, наберет силу, развернется в полный рост и принесет нам новые услуги и новый пользовательский опыт.

Теперь о том, в чем суть "фокуса".

ESS использует то, что структуры радиосигналов 5G NR и 4G LTE можно сделать похожими. И тогда одновременно можно передавать часть сигнала в стандарте LTE, а часть сигнала в стандарте 5G NR. ESS позволяет менять пропорцию каждую миллисекунду.

В таком режиме сети LTE и 5G будут эффективно обслуживать как абонентов с терминалами LTE, так и абонентов с 5G. В частности, это может положительно сказаться на уровне средней задержки распространения сигнала и на времени установления соединения.

Важно отметить, что ESS - это не теоретическая придумка, эта технология уже протестирована. В Ericsson говорят, что ESS позволяет улучшить покрытие сети 5G NR среднего и миллиметрового диапазонов на 25% за счет интеграции с более низкими частотными диапазонами LTE.

Еще одно достоинство ESS - эта технология позволяет не только обеспечить рефарминг частот 4G для сетей 5G, но делать это постепенно, плавно, естественным образом распределяя пропорционально числу пользователей аппаратами с поддержкой 5G, по принципу - чем больше таких пользователей, тем больше сетевого ресурса они получают.

Картинка ниже иллюстрирует работу технологии ESS.

Технологию ESS уже протестировали в России в декабре 2020 года. МТС в Уфе вместе с Ericsson и Qualcomm запустили поддержку 5G NR на действующей коммерческой сети 4G. Было организовано динамическое перераспределение частотного ресурса между сетями LTE / 5G NR с использованием коммерчески-доступных смартфонов 5G.

Коммерческое решение Ericsson Radio System, поставляемое МТС еще с 2016 года, было программно модернизировано до поддержки 5G NR. Важно отметить, что это не потребовало визита на площадку, замены или монтажа дополнительного радиооборудования. Собственно, все поставляемое в Россию с 2016 года радиооборудование Ericsson способно поддерживать 5G NR и ESS.

В мире эта технология пока что остается новой, на нее поглядывают, тестируют, но массовый переход пока что не начался, все ждут первых широкомасштабных коммерческих внедрений, чтобы воспользоваться чужим опытом. Будут ли ждать и российские операторы? Ответить на этот вопрос сложно, уж очень сложна ситуация вокруг 5G в России, она давно переросла границы технологических проблем и стала во-многом “политической”.

Технологией ESS возможности решений Ericsson не исчерпываются.

Ericsson 5G Massive MIMO

В 2021 году компания Ericsson расширила линейку решений с поддержкой технологии Massive MIMO. В их основе собственная система-на-чипе - Ericsson Silicon. Это решение позволило снизить энергопотребление на 20% при одновременном росте производительности сети. Кроме того, чип проектировался в рамках концепции Security-by-Design - функции обеспечения безопасности ПО и передаваемых данных заложены на этапе проектирования.

Благодаря выходу на новый виток развития технологий, новые радиомодули Ericsson c поддержкой Massive MIMO отличает сравнительно компактный размер, малые вес и занимаемая площадь. И это несмотря на то, что вес модуля снижен до 20 кг, что на 45% меньше, чем у предшествующих моделей. Важный плюс - пассивная система охлаждения, жильцы близлежащих домов более не будут жаловаться на шум, реже будет возникать необходимость посетить площадку для обслуживания оборудования.

В линейке Ericsson RAN Compute - шесть новых продуктов, позволяющих формировать покрытие 4G и 5G как в условиях "вне помещений", так и в внутри помещений. Рост пропускной способности относительно предыдущих решений - почти на 50%, при одновременном снижении энергопотребления. Российским операторам доступны модели Baseband 6621 и Baseband 6631.

Радио с антенной в одном корпусе - Ericsson AIR

Ericsson AIR это, так называемое, интегрированное решение - в одном компактном корпусе находится и радиочасть базовой станции и антенна.

У компании есть решения Hybrid AIR, а также Interleaved AIR, узнать о них подробнее можно по ссылке, на сайте вендора. Оба этих решения предназначены для развертывания сетей Ericsson в диапазоне средних частот.

Что дает такое совмещение? Это решение позволяет наращивать покрытие максимально быстро, причем для размещения оборудования потребуется минимум пространства на сайте. При этом, решение обеспечивает оператору вполне высокую пропускную способность.

Скажем, решение Ericsson AIR3268 весит всего 12 кг, то есть на 40% меньше, чем решения предыдущего поколения. Энергопотребление новинки снижено на 10%, при этом выходная мощность устройства - до 200 Вт, в едином корпусе - 32 приемопередатчика, пассивное охлаждение, а также поддержка технологии Uplink Buster, которая увеличивает пропускную способность аплинка. Таким образом, оператор, который задействует решение AIR сможет сократить затраты не только на развертывание, но, возможно, и на эксплуатацию сети, обеспечит клиентам хороший пользовательский опыт.

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