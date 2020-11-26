Интервью: Михаил Филимончик рассказал о новостях Центра инноваций 5G Ericsson в Москве

26.11.2020, MForum.ru

Интервью с Михаилом Филимончиком, руководителем Центра 5G инноваций Ericsson подготовил Алексей Бойко, MForum.ru

Алексей Бойко: Прежде, чем говорить о чем-то еще, давайте начнем с того месседжа, который вы хотели бы передать читателям, представителям операторских и других бизнесов. Какие цели решает Центр 5G инноваций Ericsson, что здесь делается и зачем? Что нового произошло за 1.5 года с момента открытия Центра в Москве?

Михаил Филимончик: Центр решает различные задачи, главной из которых можно считать локализацию решений Ericsson с учетом специфики телеком-рынка России. Также наш центр обеспечивает ознакомление российского рынка с технологией 5G, ее возможностями и особенностями, дает возможность работы со всеми уже давно существующими технологиями в режиме безопасной "песочницы", а не на действующей сети.

За прошедшие с момента запуска 1.5 года в Центре были запущены все современные технологии - 5G NSA, 5G SA, 5G NSA ESS, SCEF. Постоянно подвозим всё новое оборудование, практически одновременно с его официальным переводом в режим коммерческой доступности в мире. Наша площадка за это время стала востребованной заказчиками, в частности, для тестирования абонентских терминалов в end-2-end среде 5G.

Центр 5G инноваций Ericsson дает возможности работать не только с технологиями 5G, но также с самыми разными технологиями от 2G до LTE, а также с IoT. В области 5G мы располагаем самыми современными решениями, включая те, которые только-только стали доступны в Ericsson. Наш Центр это оптимальное универсальное место, чтобы прийти с теми задачами, которые требуется решить оператору, как в области передовых технологий, так и по части синергии с технологиями, уже доступными операторам.

В рамках Центра также действует Академия Ericsson. В марте-апреле 2020 года, когда стало понятно, что эпидемия это надолго, мы провели несколько десятков бесплатных и очень интересных семинаров, включая глубоко технические. Кроме основной задачи, их проведение решало и вспомогательную, - мы хотели показать операторам, что в сложившихся условиях можно вполне эффективно учить персонал в дистанционном формате. К этому моменту мы уже настроили все возможности удаленной работы с оборудованием в лаборатории, так что занимались демонстрацией работы этого оборудования. Семинары активно посещались, иногда к присоединялось до 150-200 клиентов. С мая 2020 года наши трейнинги в полностью дистанционном режиме начали покупать. И сейчас работа идет очень активно, практически 99,9% трейнингов теперь идет в онлайн режиме! Дошло до того, что приходится докупать дополнительное оборудование в Центр, чтобы распараллелить процессы тестирования и обучения. Используем и слайсинг с теми же целями, - это отличный способ показать его реальные возможности.

У нас очень много планов на 2021 год, прежде всего в области 5G SA, а также по части транспорта и пакетной коры.

Михаил, как московский офис компании Ericsson работает в условиях пандемии?

С марта 2019 года компания Ericsson перешла в режим удаленной работы сотрудников, не только московский офис, но и глобально, по всему миру. Можно с уверенностью говорить, что это практически не сказалось на эффективности работы компании. Офис мы не закрывали, в бизнес-центре предпринимаются уже ставшие привычными противоэпидимеческие меры, контролируется наличие у всех входящих масок и перчаток, замеряется температура. На входе в офис Ericsson также проводятся аналогичные процедуры.

В помещениях действует "шахматная" схема рассаживания, которая исключает ситуации, когда люди оказываются в излишней близости друг с другом. А главное, что по указанию штаб-квартиры, сотрудники приезжают в офис только в ситуациях, когда это принципиально важно для работы, например, когда требуется встретиться с заказчиками.

А что с работой в лаборатории?

Еще до пандемии у нас была возможность удаленного подключения к установленному в ней оборудованию. Делалось это не только для того, чтобы можно было работать с ним из офиса, расположенного в том же здании несколькими этажами выше, но и для того, чтобы доступ к оборудованию могли получать наши заказчики или студенты, находящиеся подчас в других городах.

В рамках перехода на удаленку мы доработали лабораторию, в частности, поставили в ней несколько ноутбуков, которые теперь позволяют подключаться к оборудованию в самых разных режимах для проведения тестов или демонстраций. Подключены также телефоны с desktop удаленным управлением для Android, что позволяет удаленно пользоваться функционалом этих аппаратов.

В эфир вообще не выходите?

В 2020 году мы получили в ГРЧЦ временные радиочастотные разрешения почти на все используемые в России диапазоны 2G, 3G и LTE, а также и на миллиметровый диапазон (n257). В них указаны мощности (небольшие) с которыми мы можем работать в эфире. Так что при необходимости мы удаленно включаем необходимые функциональности, радиопередатчики, телефоны, делаем необходимые вызовы.

Сейчас работаем над получением разрешений на включение ESS (Ericsson Spectrum Sharing) 5G/LTE. Технологически у нас все готово, необходимо только временное РИЧ. А при соединениях по кабелю мы уже протестировали ESS в России во всех вариантах для 5G NSA, сейчас идет тестирование различных комбинаций ESS 5G SA.

Операторы интересуются темой внедрения ESS 5G?

Да, особенности российского регулирования стимулируют интерес операторов к этой теме. С одной стороны, государство разрешило использовать миллиметровый диапазон частот. Понятно, что никто не хочет начинать развертывание 5G в этом диапазоне без возможности задействования средних и низких частот, поскольку трудно найти экономически оправданные сценарии использования исключительно миллиметрового диапазона.

Организовать покрытие большого города с применением только миллиметрового диапазона - не вариант, это будет очень дорого, нерентабельно. Нужна комбинация сетей в низком и среднем диапазоне частот с отдельными кластерами в миллиметровом диапазоне в местах, где спрос на трафик очень высокий. Со средним частотным диапазоном в России пока что есть проблемы. Предложение строить сети 5G в диапазоне 4+ МГц не слишком интересно для операторов в силу целого набора известных проблем. В таких условиях возможность строить 5G в низком частотном диапазоне, например, с использованием частот 2.1 ГГц или 1800 МГц, 800 МГц и так далее становится очень важной. Частоты в этих диапазонах у операторов уже есть, пусть и в весьма ограниченном объеме. Даже при условии, что с имеющимися полосами частот нельзя будет построить сверхбыстрый 5G, операторы все равно заинтересованы в его развертывании. ESS как раз дает технологическую возможность начать развертывание 5G с использованием имеющихся частотных ресурсов, сохраняя при этом обслуживание терминалов LTE/3G.

Дело сейчас только за регуляторикой, за разрешением на рефарминг, а запустить 5G ESS в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц можно было бы очень быстро.

На днях сообщалось, что в России правительство утвердило дорожную карту 5G Ростеха и Ростелекома, упоминалась в связи с этим какая-то конверсия частот - вы знаете о каких частотах идет речь?

Нет, пока что мы не понимаем, о каких частотных диапазонах идет речь. Хотелось бы верить, что наконец регулятор вернулся к идее конверсии частот 3.4-3.8 ГГц, но это вызывает сомнения. Так или иначе, но факт в том, что операторы сейчас активно тестируют возможность задействовать под 5G имеющиеся у них частоты, изучают, как работают, чем отличаются решения различных производителей.

Мы еще в начале 2020 года вместе с МТС запустили первую в России систему 5G NSA ESS в Уфе. До запуска порядка 1.5 месяцев это решение готовили и тестировали в нашей московской лаборатории.

Что обещает оператору внедрение ESS в низком частотном диапазоне? Ведь в России практически ни у кого в этих диапазонах нет более-менее значимых полос частот в 100-120 МГц, есть только совсем небольшие полосы в 10, в 15 МГц, в предельных случаях - в 20 МГц (у МегаФона есть 40 МГц в 2.5 ГГц и это исключение). Выигрыш от внедрения ESS с использованием узких полос не может быть большим, не так ли?

Возьмем ситуацию, когда у оператора есть 20 МГц в LTE. Каких-то суперскоростей переход к 5G ESS эта полоса конечно не обеспечит, хотя сеть 5G обладает большей спектральной эффективностью, то есть позволяет передавать больше информации с использованием той же полосы частот. Для обеспечения высоких пиковых скоростей, например, на стадионе, можно будет задействовать миллиметровый диапазон. А в полосе LTE с помощью ESS можно создать гомогенное (сплошное) покрытие 5G в масштабах даже крупного города. В любом случае, в такой сети будет наблюдаться выигрыш в задержках. Для ряда приложений этой важно.

К базовой станции 5G, а это, как правило, оборудование нового поколения, может быть подключено больше пользователей, чем к базовой станции LTE. Благодаря этому можно сэкономить на закупках оборудования радиоподсистемы, выиграть в себестоимости передачи гигабайта информации. В условиях того же бюджета на развитие сети, ее можно будет развить быстрее, чем это делают конкуренты. Нарастить покрытие, "расшить" узкие места, где были перегрузки в LTE.

Как в Ericsson относятся к теме Open RAN? Операторы проявляют к ней все более активный интерес

Во-первых, Ericsson является непосредственным участником консорциума, активно в нем работает. Виртуализацией RAN мы также занимаемся, уже идет стадия тестов. В своих решениях ядра, опорной сети мы уже не первый год используем стандартные from the shelf сервера на базе архитектуры x86. Ericsson их выпускает, есть определенные свои "фишки", добавляющие преимущества пользователям, но при желании заказчик может использовать аналогичные сервера любого другого производителя. Для этого наши софтовые решения мы верифицируем с крупнейшими производителями железа - с HP, Dell и т.п., а также софта. Это создает неплохие возможности для локализации, если в стране есть собственные решения серверов на базе x86.

Вернемся к нашей основной теме - Центру 5G инноваций Ericsson. Как складывается его работа? Что произошло за те полтора года, которые прошли с момента его открытия?

У нас, как вы знаете, идет несколько параллельных активностей.

По части технологий. Появились новые базовые станции, интегрированные решения 5G NR, то есть радио + ЦАР (цифровая антенная решетка) и BS + ЦАР в одном корпусе, запущено первое в России решение 5G SA. Также запустили 5G NSA ESS с МТС, тестируем 5G SA ESS, а также ряд других функциональностей в среде 5G.

Мы протестировали десятки абонентских терминалов в интересах вендоров и операторов. К нам обращаются прежде всего потому, что только в нашей лаборатории есть end-2-end сеть 5G, которая постоянно находится в "боевом режиме", включая поддержку ESS. Отсюда многие обращения с просьбой протестировать или помочь в тестировании тех или иных абонентских терминалов 5G. Даже несмотря на то, что у операторов пока что отсутствуют коммерческие сети 5G, они хотят убедиться, что устройства с поддержкой 5G в дальнейшем заработают на их сети 5G, когда появится возможность ее запуска.

Даже сейчас, после того, как операторы стали активно запускать собственные пилотные зоны, взаимодействие в части тестов терминалов не прекращается, предложения по сотрудничеству продолжают к нам поступать. Не удивительно, учитывая, что у нас комплексное решение, позволяющее тестировать практически все, что может понадобиться оператору - от IoT и до выделенных сетей, от NSA до SA, ESS и SCEF. А еще в нашей лаборатории можно тестировать новые версии ПО до того, как они будут установлены в коммерческих сетях 2G, 3G, LTE. Оператору безопаснее делать это в условиях нашей лаборатории. Для этого мы поддерживаем в работе даже старые нативные решения. Можно у нас проверить в работоспособности и тот или иной апгрейд ПО.

В России заметен рост интереса к решениям, позволяющим создавать выделенные сети?

Да, можно так сказать. Видим интерес, как со стороны операторов, так и со стороны бизнеса, корпоративных клиентов. И у нас в Центре есть все необходимое, чтобы рассказать и показать, включая демо-зону.

Алгоритм взаимодействия с клиентами бывает различным. Зачастую бизнесы приходят к нам самостоятельно, также и мы их активно ищем, привлекаем своими силами.

Иногда клиентов приводит к нам тот или другой оператор, к которому обратился кто-то из корпоративных клиентов. Мы помогаем операторам участвовать в тендерах, можем обеспечить запуск соответствующего пилотного проекта.

Если говорить о технологиях применительно к выделенным сетям, то можно вспомнить, что изначально private network это было про LTE. У нас в Лаборатории собрано два стенда для демонстрации private network LTE. Одна из них периодически уезжает и "гостит" у клиента.

Практически все кейсы о которых рассказывалось в прессе, помните, КАМАЗ, СИБУР... почти все в рамках пилотного проекта были первоначально отлажены на базе нашего стенда. Мы здесь все заранее настраивали, вывозили к клиенту небольшой модуль, как на фото ниже. На месте у клиента оставалось только расставить по территории базовые станции, подключить опорную сеть, и сразу же можно было приступать к тестам. При таком подходе заказчик получает наглядное подтверждение тому, что решение "коробочное" (out-of the-box), что никакие месяцы настроек не требуются.

Второй стенд для демонстрации возможностей выделенной сети находится в Москве, он обслуживает тех, кто приезжает в офис или удаленно хочет посмотреть, как это работает. Как, например, работает "кора" внутри выделенной сети. Мы не раз проводили соответствующие удаленные демонстрации.

С конца 2019 года у нас появилось решение private network в среде 5G NSA. И уже есть публичный референс с одним из заказчиков. В начале 2021 года выходит софт private network 5G SA. В общем, в плане "железа" мы полностью готовы, у нас уже все стоит подключенное, как только появится софт, мы очень быстро его установим.

Бывает так, что какой-то клиент потестил private network и заявил, что пожалуй его устроит и Wi-Fi решение?

Обычно к нам приходят крупные и хорошо технически подкованные клиенты. У них есть собственные IT-подразделения. И там прекрасно понимают разницу между Wi-Fi реализацией и промышленными решениями на базе сетей сотовой связи. Так что когда такие клиенты приходят, им не приходится ни объяснять разницу, ни убеждать в преимуществах выделенной сети. Их интересуют скорее тонкие особенности выделенных сетей, они хотят практических подтверждений тому, что вендоры рассказывают о своих решениях. Как правило, в России выделенными сетями интересуются добывающие бизнесы, компании, занятые транспортом природных ресурсов, аэропорты, компании-перевозчики.

Клиенты ставят перед нами различные задачи. Кто-то хочет поддержать серьезную комплексную автоматизацию производства, для этого необходима современная беспроводная сеть с гомогенным покрытием и высокой пропускной способностью. Технология Wi-Fi не дает им этого сделать бесшовно, защищенно и красиво. Когда зависает домашний роутер Wi-Fi, никто не волнуется, его просто перезагружают. Если же зависнет Wi-Fi роутер на автоматизированном производстве, в каких-то ситуациях это может привести к остановке главного конвейера, что мало кого может устроить.

Одним клиентам достаточно замкнутого решения выделенной сети, которое функционирует только в периметре предприятия, другие хотят иметь возможность стыка с внешними сетями, с поддержкой передачи данных и голоса. Все эти задачи, безусловно, решаемые.

Покупая решение выделенной сети, заказчик получает практически все функциональности операторского решения, тот же высочайший уровень надежности. При этом выделенная сеть - это компактное решение, которое не требует особого места для размещения, потребляет совсем немного энергии и не является дорогостоящим.

В Академии Ericsson мы проводим курсы по выделенным сетям, как для сотрудников операторских компаний, так и для крупных бизнесов - коммерческих заказчиков.

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Смотрите также фоторепортаж из лаборатории Центра 5G инноваций Ericsson - здесь.

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теги: Ericsson интервью Михаил Филимончик 5G пятое поколение