Телеком: Tele2 показал работу сети 5G в салоне на Тверской. Часть 2 - вопросы и ответы

05.09.2019, MForum.ru

Что нам показали? Показали работу радиомодуля 5G, установленного в салоне оператора Tele2 на Тверской. Модуль подключен к пилотной сети 5G NSA. Ее работу демонстрировали с помощью инженерного терминала на базе платформы Qualcomm (X50), который при некоторой доле воображения можно считать смартфоном-переростком, а также с помощью некоммерческого мобильного роутера 5G/Wi-Fi - WNC тайваньской компании Wistron.

А теперь подробнее. И начну я с конца, с сессии вопросов и ответов, как с самого интересного.

Построена сеть 5G NSA, в миллиметровом диапазоне частот. Какой точно частотный диапазон используется, с какой полосой, какой диапазон частот задействован в качестве "якорного" в LTE? Какая мощность у радиомодулей?

Алексей Телков, технический директор Tele2 Россия: 5G в диапазоне 26 ГГц band 257 (26.50-29.50), ширина полосы - 200 МГц, здесь идет user plane UL/DL. Мощность не назвали. Control plane - в диапазоне 2.6 ГГц LTE, 10 МГц, мощность 30 Вт.

Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Россия (слева), Алексей Телков, технический директор Tele2 Россия (справа). В руках у Алексея мобильный роутер Wistron WNC 5G/WiFi. Это некоммерческий образец, роутеры WNC Qualcomm и Ericsson используют в тестах и демонстрациях 5G.

Какие перспективы в Москве в отношении возможности для операторов получить и использовать частоты 3.4-3.8 ГГц (band 78) для развертывания сетей 5G? Можно ли будет добиться возможности использования данного диапазона хотя бы с какими-то оговорками по районам использования, по ориентации антенн или по допустимым мощностям?

Александр Горбатько, ДИТ, правительство Москвы: Здесь не хватает представителя Минцифраза, к чьему ведению относится данный вопрос. Пока что решено выделить частоты операторам в Москве для создания пилотных зон в текущих частотных диапазонах (то есть миллиметровые волны 26 ГГц, band 257 и 4.4-4.99 ГГц, band 79). В Минцифразе сейчас работает комиссия, ее возглавляет Максим Акимов, вице премьер РФ, которая занимается в том числе и вопросами частот для 5G в диапазонах ниже 6 ГГц. В комиссию входят представители силовых структур. Частотный диапазон 3.4-3.8 ГГц в значительной части занят на сегодня, для высвобождения частот необходимы большие инвестиции, решать предстоит не только технологические, но и экономические вопросы.

Алексей Телков, Tele2. Дополню. Мы сейчас "завязаны" на один серьезный сдерживающий фактор - отсутствие экосистемы девайсов, которые могут работать в сети 5G. Если бы у нас в Москве в распоряжении операторов были бы частоты 3.4-3.8 ГГц, мы бы демонстрировали не этот большой прототип, а коммерческие серийные девайсы в привычном форм-факторе, которые можно было бы раздать людям. Чем так отличается диапазон 3.4-3.8 ГГц, что операторы его хотят? В нем уже есть большая экосистема устройств, которые уже сейчас можно было бы продавать пользователям. Понятно, что в далеком будущем, а может быть и не в самом далеком будущем, появится выбор устройств и для диапазона 26-28 ГГц (n257). А когда-нибудь, возможно, появятся устройства и для диапазоне 4.4-4.99 ГГц. Хотя практика работы с LTE показала, что то, что успешно работает на азиатских рынках, не всегда приживается в Европе. Поэтому операторам очень хотелось бы получить диапазон 3.4-3.8 ГГц, это значительно ускорило бы появление в России сетей 5G.

Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса компании Qualcomm

Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса компании Qualcomm: Все мы знаем о проблеме с диапазоном 3.4-3.8 ГГц. Но я хотела бы обратить внимание на то, что российская проблема с этим диапазоном не уникальна. На рынке США тоже есть проблема с band 78 (3.3-3.8 ГГц, C-Band). Если вы посмотрите на каких частотах запускали 5G такие операторы, как Verizon, AT&T, Sprint, то заметите, что они также запускали сети в коммерческую эксплуатацию в миллиметровом диапазоне волн. В каком-то смысле США и Россия в отношении частот sub6 находятся в схожих условиях.

Но поскольку сети 5G в первую очередь востребованы жителями больших городов, где есть множество зон, в которых трафик востребован в гигантских объемах (вокзалы, бизнес-центры, медицинские центры, концертные залы, улицы, такие как Тверская, где ходит множество туристов). Имеющийся на сегодня миллиметровый диапазон позволяет удовлетворить именно эти реальные запросы в хот-спотовом покрытии 5G. Low-band, частоты ниже 6 ГГц нужен для обеспечения объемного или сплошного покрытия, для покрытия других регионов страны. Регулятор работает над тем, чтобы соответствующие вопросы решить. Миллиметровый диапазон - это то, что нужно для больших городов.

Есть вариант задействовать частоты band 79 (4400-5000 МГц). Вынуждена согласиться с коллегами - строительство решения для этого диапазона может оказаться дорогим, а экосистема терминалов, способных работать в данном диапазоне будет расширяться медленнее, нежели чем экосистема терминалов под band 78 (3300-3800 МГц).

Мы можем отстать, если частоты в диапазоне 3.4-3.8 ГГц в России не будет выделены в ближайшие месяцы?

Александр Горбатько, ДИТ: Мы уже не отстаем, операторы запускают пилотные зоны 5G.

Коль скоро мы не отстаем от других стран, как быстро в России может появиться 2 млн или больше коммерчески подключенных к сетям 5G абонентов, как в Южной Корее, где рубеж в 2 млн подключений был пройден еще в июле 2019 года?

Алексей Телков, Tele2. На этот вопрос можно ответить только уклончиво. Первое, что должно появиться - это частоты, чтобы операторы могли построить сеть базовых станций. И это должны быть частоты в том диапазоне, для которого существуют устройства, которые можно пойти и купить в магазине.

Можно ли ожидать, что такие частоты в России будет выделены скоро, чтобы мы не отстали от таких стран, как Южная Корея и от других, где число абонентов 5G уже измеряется сотнями тысяч или миллионами?

Алексей Телков, Tele2. Если у российских операторов появится подходящий спектр, то и у нас число абонентов начнет расти достаточно быстро. Если частот не будет, если будут распределены частоты в неоптимальных частотных диапазонах, то процесс строительства сетей и процесс набора абонентской базы будет более медленным.

Пилотная зона в небольшой локации, даже если она расположена в Москве, не простимулирует людей где-то раздобыть терминал 5G за условные "две тысячи евро". Другое дело, если мы получим возможность строить коммерчески доступную сеть с объемом покрытия в масштабе города, но для этого нужны частоты и соответствующее разрешение регулятора.

Юлия Клебанова, Qualcomm. Чипсеты 5G есть. Первое их поколение было анонсировано в Барселоне еще в 2018 году (X50), в 2019 году появилось уже второе их поколение - X55. Есть, разумеется, естественная задержка между выходом очередного чипсета и выходом на нем коммерчески доступных смартфонов. Он зачастую достигает трех кварталов. За это время производители терминалов забирают новый чип у производителя чипов, разрабатывают свой оригинальный терминал, исходя из нужд тех или иных рынков, где собираются продавать терминал.

Если посмотреть на отдельные рынки, то мы увидим, что в США есть выбор коммерчески доступных смартфонов и других терминалов с поддержкой миллиметрового диапазона 5G (band 261, 28 ГГц). В Европе есть достаточный выбор коммерчески доступных терминалов 5G с поддержкой band 78 (3.3-3.8 ГГц). Терминалы с поддержкой и band 78 (3300-3800) и 79 (4400-5000) и band 257 (26.5-29.5 ГГц, 26 ГГц) начнут появляться в начале 2020 года. Чипсеты такие уже есть, идет процесс создания смартфонов. Первые предкоммерческие устройства с поддержкой одновременно трех частотных диапазонов 5G планируется представить на российском рынке (на тесты) уже в ноябре 2019 года.

Можно ли сказать, что ранее 2021 года никаких сетей 5G в Москве в коммерческой эксплуатации не будет?

Алексей Телков, Tele2. Это зависит только от того, когда операторам будет предоставлен спектр 5G и лицензия на запуск сетей 5G в коммерческую эксплуатацию.

Были анонсы, что до конца 2019 года будут проведены выделение частот операторам в диапазоне 4.4-4.99 ГГц. И здесь просматривается проблема. Разные операторы сейчас себе выбирают различных вендоров-партнеров, с которыми они намереваются строить сети 5G. Как при этом Tele2 планирует жить в парадигме единого инфраструктурного оператора, который, как ожидается получит диапазон 4.4-4.99 ГГц? Как смогут строить разные вендоры "единого инфраструктурного" оператора?

Алексей Телков, Tele2. У нас есть план работы в рамках каждого из ряда возможных сценариев развития ситуации. В том числе, если будет реализовываться идея единого инфраструктурного оператора, либо на случай, если частоты будут распределены с аукциона всем его участникам. Какой вариант будет выбран регулятором, по такому мы будем работать. От нас решение регулятора не зависит.

То есть то, что мы сегодня видим, это что-то вроде выполненной лабораторной работы, это не прекоммерческий запуск?

Алексей Телков, Tele2. Сегодня у нас в решении описана "география" в которой мы должны работать. Расширять ее или нет... будем смотреть. Как минимум, в рамках этой зоны будет много различных активностей, будем их постепенно анонсировать, показывать, рассказывать. Нам эта пилотная сеть позволила оценить - что реально можно сделать с использованием диапазона миллиметровых волн. В принципе, пользователям, которые как-то смогли уже обзавестись терминалом с поддержкой диапазона 26 ГГц (band 257), мы готовы дать возможность бесплатно попробовать подключиться со своим устройством и симкой Tele2 к нашей пилотной зоне 5G на Тверской. Развивать ли нам покрытие тестовой зоны с тем, чтобы охватить больше площади или весь город... вопрос открытый пока что, будем смотреть.

Если нам дадут частоты в band 257 на всю Россию, с полосой 200-400 МГц, у нас есть на "полке" соответствующий план развития, будем двигаться по нему. Если дадут частоты 3.4-3.8 ГГц (band 78), у нас есть соответствующий план развития, ориентированный на данный диапазон.

Почему такие скромные результаты в аплинке (скорости передачи данных в направлении от терминала к базовой станции)?

Алексей Телков, Tele2. Честно скажу, за аплинком не гнались, не пытались его "раскачать". Аплинк, как и даунлинк реализованы в диапазоне 26 ГГц (band 257). Передатчик терминала в диапазоне 26 ГГц не позволяет "раскачать" нормальный аплинк. Даже рука является серьезным препятствием для излучаемого радиосигнала. Пока что пользовательских сценариев, требующих гигабитные скорости в аплинке, мы не видим в принципе. При необходимости можем перевести аплинк в диапазон 2.5 ГГц (band 7, полоса 10 МГц), это поднимет пиковые скорости до 100 Мбит/c.

Еще раз. Мне диапазон 26 ГГц нравится тем, что здесь можно задействовать широкую полосу и получить высокие скорости. Но без низких диапазонов (sub 6 ГГц) он существовать в плане сетей 5G не может.

Коллеги из МТС запустили на ВДНХ и в Кронштадте сеть 5G в диапазоне 4.4-4.99 ГГц (band 79). Планируют ли в Tele2 также использовать этот диапазон для построения сетей 5G? Вот и Юрий Борисов, зам.пред правительства РФ по вопросам ОПК, говорит о том, что выделение под 5G частот 4.4-4.99 ГГц более вероятно? Есть ли инфраструктурные решения под этот диапазон? Могут ли появиться смартфоны, в которых наряду с распространенными в мире частотными диапазонами 5G будет поддерживаться также диапазон 4.4-4.99?

Алексей Телков, Tele2. Почему нам не очень нравится частотный диапазон 4.9 ГГц. Потому что, например, с использованием диапазона 26 ГГц band 257 мы вам уже можем показать действующую сеть. Потому что если у вас есть смартфон с поддержкой band 257, мы его уже можем подключить. Это реальная сеть для реальных абонентов. Если говорить о band 79, то проблема с девайсами куда более сложная. Мы стараемся идти по тому пути, которым люди могут реально воспользоваться.

Если не будет шансов начать работу с 5G в правильном частотном диапазоне, мы наверное будем искать способы реализовать 5G в band 79... но если вспомнить, у нас в стране уже пытались выделять нестандартные диапазоны для строительства сетей сотовой связи, вы наверное помните, чем это закончилось. Нужно понимать, что Россия это страна внутри большого мира. В котором есть понимание глобальных стандартов, экосистемы устройств... стремиться нужно в те диапазоны, которые уже определены в международном масштабе, которые экономически выгодно использовать.

Ну, или мы сможем развиваться и в band 79, но возможна задержка, может быть в несколько лет.

То есть сейчас проблема в девайсах под band 79 (4.4-4.99 ГГц)?

Алексей Телков, Tele2. Да.

Михаил Филимончик, руководитель центра по инновациям и развитию бизнеса Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson.

Михаил Филимончик, руководитель центра по инновациям и развитию бизнеса Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson. Мы уже говорили о том, что комбинация sub6 и миллиметрового диапазона частот позволяет создавать сеть 5G наиболее эффективно, обеспечивая уверенный прием и высокие характеристики, почти независимо от типов застройки в том или ином районе города. Если говорить о диапазоне 4.4-4.9 ГГц band 79, мы такое оборудование для некоторых операторов планируем выпускать. Но мы видим, что в целом по миру опыт развертывания 5G сосредоточен в диапазоне 3.4-3.8 ГГц band 78. Использование любого другого диапазона повлечет за собой дополнительные экономические затраты, что по разным причинам может замедлить развертывание и массовое внедрение конечных сетей 5G в России.

Но ведь и в миллиметровом диапазоне band 257 26 ГГц по-сути сейчас нет девайсов, которые можно прийти и купить?

Юлия Клебанова, Qualcomm. Еще раз о девайсах и спектре. Немного в шутливой форме скажу. Если вы придете в обувной магазин и купите обувь по-размеру, то мы дойдем туда, куда нам нужно. А если купить ботинки большего или меньшего размера, то такие ботинки или придется выбросить, или дело закончится стертыми ногами. И дойдем ли мы вовремя туда, куда нужно будет под вопросом.

Существующая мировая экосистема 5G сформирована. Это 3.4-3.8 band 78 для мобильного покрытия. И это миллиметровые волны, band 257 (Европа, 26.50-29.50 ГГц), band 261 (США, внутри band 257, 27.5-28.35 ГГц), в перспективе band 258 (24.25-27.50), для обеспечения емкости. И поскольку мировые производители инфраструктуры и девайсов работают в этой сформированной экосистеме, естественный процесс конкуренции ведет к снижению цен на соответствующие устройства. (Прим. АБ: буквально в последние дни идут анонсы о выходе смартфонов 5G ценой уже не $1000+, но ценой в диапазоне $500-600). Это касается и цен на решения инфраструктуры. Чем больше заказов на оборудование, тем ниже его цена.

Чтобы мы, как пользователи, могли меньше платить за трафик, операторы должны строить сети максимально экономичным образом. Для этого они должны закупать трендовые, а не нишевые решения. Вопрос со спектром по-сути сводится к экономике. Технологически сети 5G в band 79 построить можно, технологически чипсет X55 Qualcomm поддерживает band 79.

У нас есть чипсеты с поддержкой LTE450, но много ли успешных сетей LTE450 вы знаете в мире?

Вопрос - сколько производителей смартфонов интегрируют решение, обеспечивающее поддержку band 79 в свой очередной смартфон? Они точно будет поддерживать band 78, они будут поддерживать диапазоны band 257, band 258, band 261. А по band 79 они станут считать экономику - сколько таких девайсов они смогут продать. Примерно то же будут делать и производители инфраструктуры. Экономически эффективнее использовать комбо band 78 + band 257/258/261. Таким аппаратом можно будет пользоваться практически в любой из сетей 5G в мире, в какую бы страну вы не приехали. Не будет проблем с роумингом. То наличие чипсета, поддерживающего диапазон Х, еще не означает автоматическое появление девайсов с поддержкой диапазона Х.

Как мир пришел к выбору диапазона band 78 (3.4-3.8 ГГц) как основного?

Юлия Клебанова, Qualcomm. Еще в конце 80-х - начале 90-х годов Евросоюз занимался так называемой гармонизацией спектра, постепенной подготовкой к проведению частотных аукционов. Это сложнейшая работа всей экосистемы. В том числе законодателей, которые принимают решения о расчистке спектра с тем, чтобы затем выставить его на аукционы. Такая работа параллельно шла на всех континентах. (Прим.АБ - в России регулятор благополучно проспал все эти годы, не занимаясь ни частотным планированием с прицелом на будущие технологии, ни заблаговременной расчисткой частот, и теперь "внезапно" оказался, что называется, в ситуации как всегда неожиданно выпавшего зимой снега). В России у нас "свой путь".

Стоит отметить, что по большому счету и n79 (4.4-4.99 ГГц) в России далеко не пустует. Там есть работающие навигационные системы, например. Изначально стандартизаторами 3GPP этот диапазон предназначался для fixed wireless. Решением этот диапазон может быть, но открытый вопрос - насколько оптимальным будет такое решение.

Какова "дальнобойность" базовых станций 5G в миллиметровом диапазоне?

Алексей Телков, Tele2. 200-250 метров в условиях прямой видимости. Стеклопакет прямой или переотраженный луч еще может "пробить", но не стены. И даже ладонь - серьезное препятствие.

Юлия Клебанова, Qualcomm. Стоит отметить, что радиус действия 200 метров в условиях центра города - это сопоставимо с тем, как в последнее время размещают базовые станции LTE. Мегаполис - сложная среда, это множество домов с толстыми стенами, это очень высокие здания. И если совсем недавно все были уверены, что для перехода к 5G потребуется серьезная "денсификация", уплотнение сетей за счет увеличения числа точек, где установлено радиооборудование 5G, то сейчас уже появляется опыт, который показывает, что в большом числе случаев можно совмещать установку 5G с сайтами 4G/LTE, получая сравнимое покрытие даже при использовании миллиметрового диапазона.

Сколько базовых станций с поддержкой 5G band 257 установила Tele2 в районе Тверской улицы?

Алексей Телков, Tele2. (Посомневавшись несколько секунд, повторяет слова Кирилла Алявдина - "несколько десятков").

Какие выводы уже дала возможность сделать тестовая зона 5G band 257 26 ГГц Tele2 на Тверской?

Алексей Телков, Tele2. Что с помощью такой сети можно дать абонентам высокие скорости, а нам, как оператору, добиться высокой пропускной способности сети (при наличии полосы в 200 МГц или лучше 400 МГц). Но в качестве сети, обеспечивающей "ковровое покрытие" в города, сеть в миллиметровом диапазоне - не подойдет.

(Прим. АБ: Похоже, что представители Qualcomm и Tele2 несколько "разошлись в показаниях". Что очевидно, так это то, что на сегодня оптимальным решением видится строительство комбинированной сети 5G с использованием как миллиметрового диапазона в качестве хот-спотов, так и "подстилающего" покрытия в том или ином из стандартизованных 3GPP диапазоне sub6 для которого есть экосистема сетевых решений и терминалов. Пока что такой эксперимент нам демонстрирует МТС с ее комбинацией сетей 5G band 257 и band 79.

На этом завершаю конспект сессии Q&A по сегодняшей встрече на Тверской. Напоминаю, что в реальном времени вы могли следить за моей телеграм-трансляцией в канале @abloudrealtime.

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