pLTE: Ростелеком запустил небольшую pLTE сеть для ЯТЭК

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pLTE: Ростелеком запустил небольшую pLTE сеть для ЯТЭК

21.07.2021, MForum.ru

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Компания Ростелеком запустила в опытную эксплуатацию 2 BS в рамках проекта строительства частной сети LTE (pLTE) для Якутской топливно-энергетической компании. Сеть развернута на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия).

 

 фото пресс-службы Ростелеком

 

фото пресс-службы Ростелеком

 

Частное ядро сети pLTE размещается у заказчика,
фото пресс-службы Ростелеком

 

У клиента развернуто частное ядро сети pLTE, оно состыковано с корпоративной сетью передачи данных клиента. К ядру подключены базовые станции. Ключи от SIM-карт хранятся у клиента, что обеспечивает повышенную надежность и безопасность передачи данных.

Всего в будущей pLTE сети должны быть 5 базовых станций и центральный узел. Базовые станции работают в диапазонах 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц, что обеспечивает одновременно обширное покрытие и возможность передачи данных с высокой скоростью.

«Мы уже ввели в опытную эксплуатацию две базовые станции, в коммерческую эксплуатацию все объекты планируем запустить в сентябре. Благодаря pLTE на производстве ЯТЭК будут внедрены цифровые решения, которые позволят удаленно контролировать работу скважин и систему трубопроводного транспорта, а также помогут обеспечить безопасность на производстве», — отметил директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский.

Также на базе сети pLTE «Ростелеком» развернет тестирование модных цифровых сервисов «Умная каска», «Умный браслет» и «Цифровой рабочий».

Умная каска

Про Умную каску сообщалось уже немало, на рынке эту услуги предлагают несколько крупных компаний. В случае с решением Ростелеком, программно-аппаратный комплекс «Умная каска» должна позволить диспетчеру предприятия в режиме реального времени осуществлять мониторинг местонахождения работника, контролировать его положение в пространстве, получать информацию о рисках для жизни и здоровья, а также создавать оптимальные треки для обходчиков.

Умный браслет

Вместе с умной каской сотрудники ЯТЭК получат умный браслет, осуществляющий сверхточное позиционирование работника и детальный мониторинг состояния его здоровья. В случае происшествия устройство автоматически передаст последние координаты сотрудника, отправит сигнал тревоги на диспетчерский пульт и активирует специальную сеть для поиска. Кроме того, браслет постоянно передает данные о пульсе, водном и энергетическом балансе, уровне глюкозы и состоянии активности.

Вся информация сохраняется в системе, что позволяет с большей точностью принимать решение о допуске сотрудника до того или иного вида работ, а также анализировать потенциальные риски для жизни и здоровья, даже не связанные с производственной деятельностью, и своевременно принимать профилактические меры.

Цифровой рабочий

Сервис «Цифровой рабочий» должен помочь с эффективным распределением работы в соответствии с квалификацией, графиком и местонахождением сотрудников, обеспечив возможность удаленно ставить задачи каждому работнику и контролировать процесс их выполнения. При интеграции с информационными системами решение способно автоматизировать учет, списание и дозаказ материалов и оборудования, формировать графики учета рабочего времени и другие трудоемкие поддерживающие операции.

Умная скважина

Кроме того, на предприятии планируется реализованы сервисы «Умная скважина» и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики. Телеметрия умной скважины будет реализована с помощью технологии NB-IoT. Сервис позволит сотрудникам компании управлять производственными объектами на расстоянии. Например, считывать данные о давлении и температуре на скважинах, не оборудованных электроснабжением. При этом датчик будет работать в энергосберегающем режиме на встроенной батарее не менее 3 лет.

Число проектов pLTE Ростелекома постепенно растет, но о каких-то коммерческих внедрениях пока что не слышно. В 2021 году мы узнали об испытаниях Tele2 сети pLTE на Чепецком механическом заводе, завершении тестирования pLTE сети Ростелеком на одной из шахт рудника Скалистый на Таймыре. О планах развертывания pLTE на Средневилюйском газоконденсатном месторождении компания сообщала еще в феврале 2021 года, но с тех пор были развернуты всего лишь две базовых станции, не слишком впечатляет.

Другие частные сети pLTE в России.

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теги: телеком частные сети pLTE Якутия пилотные сети Ростелеком умная каска умный браслет цифровой рабочий умная скважина

© Алексей Бойко, MForum.ru

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