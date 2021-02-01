Частные сети: Ростелеком создаст частную мобильную сеть LTE в Якутии

MForum.ru
01.02.2021,
Частная сеть стандарта LTE (pLTE) будет развернута на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). Заказчик проекта - Якутская топливно-энергетическая компания (ПАО ЯТЭК). Частная сеть должна обеспечить для ЯТЭК передачу данных с учетом современных требований к информационной безопасности. Кроме того, сеть станет основной для внедрения в промышленное производство цифровых технологий.
Установка стабилизации конденсата ЯТЭК, справа - вышка сотовой связи с установленными на ней антеннами сотовой связи
Это будет небольшая сеть из 5 базовых станций и центрального узла pLTE. Будут задействованы различные диапазоны частот - 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц, чтобы обеспечить и широкий радиус покрытия и высокие скорости передачи данных.
Сеть позволит внедрить на ее основе цифровые решения для телеметрии, что позволит удаленно контролировать работу скважин и системы трубопроводного транспорта. Ряд сервисов будут направлены на повышение безопасности сотрудников и производства.
Телеметрия "Умной скважины" будет реализована с помощью технологии NB-IoT. Это позволит получать данные, например, о давлении и температуре, включая скважины с естественным давлением, не оборудованные электроснабжением. Датчик будет работать от встроенной батареи не менее 3 лет. Кроме того, можно будет при необходимости управлять электрофицированным оборудованием в удаленном режиме.
Также частная сеть позволит внедрить программно-аппаратный комплекс "Умная каска". Благодаря этой системе диспетчеру предприятия видно местоположение каждого работника, фиксируются маршруты обходчиков, также каска автоматически сигнализирует о серьезных ударах по ней, передавая диспетчеру координаты сотрудника.
На территории предприятия будет реализовано видеонаблюдение с интеллектуальной функцией видеоаналитики. В общем, любителям нарушать трудовую дисциплину и проводить день в череде перекуров, придется задуматься, как жить дальше.
«Широкополосная сеть pLTE станет инфраструктурной базой для цифровой трансформации компании, создаст основу для работы всех цифровых сервисов, позволяющих повысить прозрачность, эффективность и безопасность бизнес-процессов. Данное мероприятие мы реализуем в рамках Концепции цифрового месторождения ПАО “ЯТЭК”, утвержденной советом директоров общества в 2020 году», — отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.
Осуществлять поставку решения и проводить работы по запуску сети будет совместное с Nokia предприятие РТК-Сетевые технологии (РТК-СТ). Оборудование - производства Nokia.
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теги: телеком частные сети LTE pLTE Саха Якутия
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