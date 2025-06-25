Интервью: Инесса Галактионова в интервью РБК – моя дюжина «тейков»

25.06.2025, MForum.ru

Прежде всего, отмечу, что имеет смысл прочесть интервью генерального директора МТС в оригинале – целиком, оно получилось интересным, открытым. Дает хорошее представление о том, какой стратегии придерживается и планирует придерживаться МТС Инессы Галактионовой.

Что мне показалось наиболее существенным, интересным:

1. Как МТС выбирает направления для «экосистемного роста»? В условиях, когда B2C не дает возможностей для роста, МТС выбрал ставку на проекты, которые дают синергию с телеком-направлением: конвергентные продукты, подписки, финансовые сервисы. С какими-то направлениями сходу не получается, к «умному дому» уже два подхода делали, но пока бизнес не выстреливает. Все равно, в силу актуальности направления, придется пробовать еще.

2. Сейчас основная ставка – на b2b. Вот уже 4 года как. На момент, когда стало понятным, что необходимо двигаться в этом направлении, доля выручки от b2b была 10%, сейчас она выросла до 18-19%. Для дальнейшего роста необходимо 5G. В Китае широкомасштабный запуск 5G дал рост b2b на 25-30%.

3. В РФ для запуска 5G нужны частоты 3.4-3.8 ГГц. Надеемся, что в ближайшие 2 года будет положительное решение по этому диапазону. Но мы уже готовимся, показали первую БС 5G «Иртея». К сожалению, регулятор пока что планирует выставить на торги «нецелевые частоты» в конце 2025 года.

4. С учетом того, что половина выручки МТС – не от телекома, правильно считать МТС не оператором связи, а технологической компанией. В ГК МТС есть компании высокой готовности выхода на биржу, МТС Adtech и Юрент. В МТС ожидают их оценки по айтишному мультипликатору, а не по телекомовскому. В целом хочется, чтобы МТС двигалась в сторону «системного архитектора цифровой экономики».

5. Делаем ставки на телеком-сервисы на основе ИИ. В частности – на голосовую экосистему VoiceTech.

6. Трансформация бизнеса МТС дала возможность повысить ответственность различных направлений, установить более жесткий контроль за инвестициями, расходами, ростом бизнеса. Первый этап прошел хорошо.

7. Мы намерены поддерживать двузначные темпы роста выручки, показывать хорошую динамику OIBDA, несмотря на выплаты по долгу.

8. Какая ставка КС ЦБ позволит вернуться к более активному инвестированию? Менее 10%. Это позволит вернуться к теме IPO дочерних бизнесов. Это не только два упомянутых выше, это и МТС Линк, возможно, МТС Exolve, MTS Web Services. В целом в МТС научились выращивать крутые активы. В целом сейчас из-за высокой ставки есть нехватка длинных и дешевых денег.

9. Отечественные БС. Не будем заниматься самообманом – в моменте технологически они уступают. Но раз уже пришлось идти по пути создания собственных решений, «нужно из этой ситуации выжать по максимуму». Верим в перспективы экспорта российских решений. И не только в Белорусь и Казахстан, но другие страны – Индонезия, Африка, ОАЭ. Не только оборудование, но и IT-продукты.

10. Взаимодействие с международными партнерами сейчас складывается сложно. Это подтолкнуло к самостоятельным разработкам, на которые тратится до 10% OIBDA, даже disrupt-технологии стали прощупывать. У нас хорошо выстроен поиск стартапов. Среди целевых сегментов для роста и развития г-жа Галактионова назвала IoT, телематику, UCaaS и частные сети.

11. Розница. Позиция не изменилась – в России слишком много салонов связи, сократили 600 салонов за 2019-2020 годы, в последние годы по 100-300 салонов «оптимизируетм». Вплоть до половины розницы можно «оптимизировать». Рынок убит маркетплейсами и волатильностью доллара. Это тоже стимулирует сокращать число точек продаж. Но совсем сократить – не вариант, т.к. розница, это крупнейший канал сервисного обслуживания. Ищем новые форматы, стараясь «обвязать» трафик посетителей какими-то дополнительными сервисами. ТЦ стали слишком дорогими, сотовый ритейл из них будет уходить, в том числе – на улицы.

12. Данные для нас не самоцель, а способ решать различные задачи, для этого нужно уметь интерпретировать их, используя алгоритмы, знание клиента и рынка. На передний план выходят сильные интеллектуальные ресурсы внутри компании – у МТС порядка 10 тысяч человек заняты в IT разработке, включая AI и BigData. Так что даже когда данные уйдут в «госозеро», у МТС останется еще много возможностей создавать продукты на основе данных, которые сложно или невозможно повторить.

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теги: интервью МТС

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