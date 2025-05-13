Образование: МТС Старт в лето - оператор запускает программу летней стажировки для студентов и школьников

13.05.2025, MForum.ru

Программа оплачиваемой летней стажировки "МТС Старт в лето" адресована школьникам 10-11 классов, студентам начальных курсов вузов и ссузов. Длительность стажировки - 2 месяца: июль и август. Тот редкий случай, когда можно не только заняться самообразованием по интересующей профессиональной теме, уточнить выбор профессии, но еще и немножко заработать, получить, возможно, свои первые трудовые деньги.

Направления стажировки: аналитика, маркетинг, HR, технические направления, безопасность, дизайн, и другие. За два месяца учащиеся погрузятся в специфику бизнеса, смогут поработать над реальными интересными задачами в рамках своего направления. Ребята увидят изнутри, как реализуются командные процессы в крупной корпорации. Для быстрой адаптации за каждым стажером закрепляется руководитель-наставник, который поможет встроиться в рабочие процессы.

Более всего в МТС будут рады видеть студентов технических направлений, специализирующихся в области телеком-технологий.

Проект охватит более 25 регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Республику Татарстан и другие регионы.

Для участия в программе необходимо до 1 июня 2025 года подать заявку на сайте job.mts.ru, приложив к ней резюме или сопроводительное письмо. После подачи документов участникам придется пройти несколько этапов отбора: сначала состоится телефонное интервью с HR-специалистом, затем - онлайн-тестирование, и завершающим этапом будет интервью с руководителем направления.

С теми, кто заинтересует компанию по итогам стажировки, будет заключен срочный трудовой договор на период действия программы.

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теги: МТС образование стажировки карьера

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