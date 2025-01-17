Социальная ответственность: МТС и Система поддерживают образование

17.01.2025, MForum.ru

МТС и Благотворительный фонд Система подвели итоги заявочной кампании Стипендиальной программы Система для студентов СПО и вузов. В отборе приняли участие более 18 тысяч человек из 77 регионов России. Регионами-лидерами по количеству участников стали Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская область, Краснодарский край, Московская область, Приморский край, Республика Карелия и Новосибирская область.

Финалисты получат финансовую и методическую поддержку своих проектов, возможность приобрести первый профессиональный опыт в компаниях-партнерах программы.

Участники программы предложили собственные технологические решения по пяти тематическим направлениям. Лидером по популярности среди конкурсантов стало направление «технологии для комфортной жизни» (30,6% заявок), затем идут «технологии здоровьесбережения» (25,7% заявок), «технологии в народных промыслах и креативных индустриях» (16,5% заявок), «биохимическая инженерия» (14,7% заявок), «технологии энергетики и микроэлектроники» (12,5% заявок).

Конкурсные работы претендентов на стипендию, которые успешно пройдут техническую экспертизу на соответствие условиям участия и корректность оформления, будут оцениваться экспертами программы. Авторов лучших работ пригласят на открытую презентацию, по итогам которой будут определены победители. Имена стипендиатов станут известны до 20 февраля 2025 года.

Стипендия победителям программы будет выплачиваться в течение пяти месяцев: студентам СПО – по 10 000 рублей ежемесячно, студентам вузов – по 25 000 рублей ежемесячно. Кроме того, стипендиаты получат возможность пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в периметре компаний-партнеров проекта.

«Стипендиальные и стажировочные программы – пространство для знакомства и открытого диалога работодателей и юного поколения. Молодежь получает представление о реальных вызовах, которые стоят сейчас перед российским бизнесом, и востребованных на рынке труда компетенциях – а работодатели, в свою очередь, могут оценить уровень подготовки и понять профессиональное мировоззрение ребят, которые через несколько лет придут к нам работать. В этом году конкурсанты активно представляли в рамках стипендиальной программы проекты, связанные с инновациями, цифровыми технологиями, искусственным интеллектом. Нашим экспертам интересно работать с такими кейсами, потому что многие из этих проектов имеют потенциал для расширения технологического кругозора молодого поколения и смогут развиваться как технологичные стартапы», – отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

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теги: МТС образование социальная поддержка

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