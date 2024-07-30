Кадры. Образование: МТС запустила новые программы поддержки студентов и выпускников

MForum.ru
30.07.2024,
МТС запустила 2 новые программы для студентов и выпускников. Первая - адресована студентам и выпускникам, которые в перспективе нескольких лет хотели бы стать руководителями в телеком бизнеса. Вторая адресована желающим построить карьеру в сфере аналитики.
На обе программы пришло более 6 тысяч заявок от студентов и выпускников МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС и других вузов. Стажировки начнутся в августе и в сентябре 2024 года.
Первая программа, МТС Лидер рассчитана на студентов последнего курса и выпускников с опытом работы от 1 года в сфере экономики и финансов, менеджмента, бизнес-информатики и других специальностей. В ходе программы участники будут работать над стратегически важными проектами МТС в b2c и b2b направлениях.
В рамках программы обучающиеся получают индивидуальные образовательные треки и кросс-функциональные ротации для получения навыков лидера. По итогам обучения в течение года выпускники с лучшими результатами получат предложения остаться в МТС в качестве штатных сотрудников в роли product- или project- менеджеров.
Вторая программа, МТС ПРО рассчитана на студентов последних курсов и выпускников с опытом работы от 6 месяцев в сфере аналитики. Продолжительность - тоже год, на реальных кейсах. В основе - система наставничества и опять же индивидуальный план развития. После завершения программы лучшие участники получат приглашения в штат компании на позиции аналитиков.
Стажировки начнутся в августе и в сентябре, будут длиться 1 год, студенты смогут совмещать их с учебой, т.к. работа будет проходить в гибридном формате - в офисе и удаленно. В зависимости от выбранной программы, участники будут получать от 80 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Размер вознаграждения можно увеличить, если будут достигаться высокие результаты в ходе программы.
В программе «МТС Старт» начинающие специалисты и студенты без опыта работы могут начать карьеру. Набор на классическую стажировку проходит в течение всего года, без привязки к сезону во всех ключевых бизнес-вертикалях компании. Она длится от шести месяцев до одного года, в очном или гибридном формате. Стажировку можно совмещать с учебой ― выбрать количество часов в неделю, исходя из требований вакансии и своей загрузки.
Не стоит думать, что приглашения получат только несколько человек.
«В МТС мы активно развиваем стажерские программы. Сейчас более 40% стажеров переходят в штат компании, и мы будем существенно увеличивать эту цифру. Для стажеров это возможность начать карьеру в крупном и известном бренде, посмотреть изнутри, как работает компания, каких ценностей придерживается, какие треки профессионального развития предлагает. Мы как компания получаем замотивированных сотрудников, которые приняли решение продолжать строить карьеру именно у нас. В этом году мы добавили новые программы для тех, кто хочет развиваться в телеком-бизнесе, и для аналитиков. Впервые в отборе участников нам помогают передовые технологии и искусственный интеллект: например, чтобы попасть на программу «МТС Лидер», кандидаты должны пройти сначала телефонное собеседование с виртуальным ассистентом, а потом побаттлиться с ИИ в формате оценочного митапа», - прокомментировала вице-президент по управлению персоналом компании МТС Лариса Бодягина.
На мой взгляд, МТС предложила весьма привлекательные условия, реагируя на дефицит специалистов. Такой подход не оставляет внакладе ни тех, кто примет участие в обучении, ни компанию, которая получит прекрасную возможность оценить потенциал будущих сотрудников и выбрать лучших из лучших. Типичный подход win-win, который могу только приветствовать.
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теги: МТС образование кадры
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