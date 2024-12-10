Образование: Билайн открыл техническую лабораторию на базе техникума

10.12.2024, MForum.ru

В качестве партнера оператором был выбран Московский приборостроительный техникум РЭУ им. Плеханова. Лаборатория открыта в рамках реализации федерального проекта Профессионалитет, в составе учебно-производственного центра (кластера) отрасли Радиоэлектроника. Лаборатория предложит студентам курс по специальности Сетевое и системное администрирование.

Акцент в учебе будет сделан на практических занятиях на оборудовании, предоставленном компанией ВымпелКом.

Валерий Шоржин, зам. генерального директора ПАО Вымпелком, руководитель технического блока:

«Сегодня для нас важный день — открытие лаборатории в рамках сотрудничества Билайна и техникума Российского Экономического Университета. Этот шаг укрепляет наше сотрудничество и усиливает поддержку подготовки специалистов в области телекоммуникаций и технологий. Мы уверены, что совместно с РЭУ мы создадим уникальную экосистему для подготовки нового поколения профессионалов».

Алексей Никулин, проректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова:

«Выражаю искреннюю благодарность индустриальному партнеру Плехановского университета ПАО Вымпелком за плодотворное сотрудничество и создание собственной лаборатории на базе Московского приборостроительного техникума».

Инженер связи – востребованная специальность в сфере телекома. Билайн – технологическая компания, которая во многом опирается на инженерный корпус. В этом плане трудно переоценить значимость качественной подготовки специалистов. Партнерства учебных организаций с крупными участниками рынка дают надежду на то, что полученные студентами знания будут актуальными и востребованными на рынке.

С 2024 года компания Вымпелком является партнером национального проекта «Наука и Университеты». Билайн, в частности, поддерживает студентов, чье профессиональное развитие так или иначе связано с инновациями. Открытие лаборатории — это один из шагов, открывающий новые возможности российским студентам.

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теги: образование кадры ВымпелКом Билайн партнерства

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