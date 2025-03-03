Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - еще 30 деревень и сел получили 4G/LTE

03.03.2025, MForum.ru

Жители еще 30 небольших деревень и сел Липецкой области теперь могут пользоваться связью 4G/LTE от МегаФон. Это результат реализации программы УЦН в регионе. Еще почти 10 тысяч человек смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, включая VoLTE.

В частности, использовать интернет и голосовую связь могут жители малых населенных пунктов 10 муниципальных образований: Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Лебедянского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского районов, а также Воловского, Становлянского и Липецкого округов.

В контур 4G оператор включил село Грязновку Лебедянского района с его знаменитым Крестовоздвиженским храмом, сейчас этот храм восстанавливают. В Грязновке сейчас живет около 200 человек, около 150 человек - в Средней Лукавке Грязинского района и в деревне Рыхотка Данковского района. Менее 100 человек - в деревне Княжная Воловского района.

Мобильный интернет оператора появился в 8 деревнях и селах Липецкого округа - это ближайшее к областному центу муниципальное образование и одна из самых населенных и растущих территорий региона.

«Только за последний год трафик передачи данных в нашем регионе увеличился почти на 20%, и этот рост будет продолжаться. Чтобы обеспечить липчан надежной голосовой связью и достойными скоростями мобильного интернета, мы развиваем сеть разными способами: и с помощью государственных программ, и за счёт собственных инвестиционных проектов. Например, в прошлом году мы модернизировали базовые станции в 150 локациях региона, а в этом году устранили цифровое неравенство еще в 30 населенных пунктах», – отметил директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

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теги: МегаФон развитие сетей Липецкая область

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