Развитие сетей: Абоненты билайн в Брянской и Липецкой области все чаще пользуются VoWiFi

MForum.ru
21.07.2023,
Как сообщает оператор, в июне 2023 года абоненты Брянской области пользовались режимом VoWiFi на 75% чаще, чем годом ранее. За год число абонентов, которые подключили на своих аппаратах технологию VoWiFi выросло вдвое. Было бы интересно узнать долю таких абонентов в базе, но в пресс-релизе таких данных нет.
В Липецкой области, по данным ВымпелКом, с начала 2023 года число подключивших VoWiFi выросло на 40%.
Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Для пользования этим режимом не нужны дополнительные приложения. Технологию поддерживает более 300 моделей смартфонов.
пресс-релизы: Брянская область, Липецкая область
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теги: Вымпелком билайн VoWiFi развитие сетей Липецкая область Брянская область
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