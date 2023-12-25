Развитие сетей: Билайн в Белгородской области - итоги рефарминга диапазона 2100 МГц в Белгороде, Старом Осколе и Строителе

MForum.ru
25.12.2023,
Компания ВымпелКом ускорила мобильный интернет в Белгороде, Старом Осколе и в Строителе. Для этого технические специалисты компании провели расширение полосы частот 2100 МГц, используемой для LTE. В итоге, по данным внутренней аналитики, скорости мобильного интернета, доступные клиентам, выросли в 1.5 раза.
Андрей Долженков, директор Белгородского отделения билайн:
«Мы завершили проект по модернизации сети в этих городах накануне Нового года. По нашим данным, интернет-трафик в сети 4G, почти на 20%. В ближайшее время планируем подвести итоги проекта по ускорению мобильного интернета на остальной территории региона».
Ранее билайн запустил в Белгородской области поддержку VoWiFi, включая передачу SMS через Wi-Fi. Подключение VoWiFi для абонентов билайн бесплатно, оплата вызовов и SMS - по домашнему тарифу. Обеспечена в Белгородской области и поддержка VoLTE.
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теги: билайн Вымпелком развитие сетей Белгородская область
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