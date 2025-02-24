Развитие сетей: МегаФон в Белгородской области - оператор в феврале 2025 года модернизировал или установил новые БС в 50 локациях региона

24.02.2025, MForum.ru

По данным оператора, в результате работ проведенных в феврале 2025 года в 50 локациях региона улучшение параметров связи и мобильного интернета могли почувствовать около 700 тысяч жителей Белгорода и области. Средняя скорость, по данным компании, может доходить до 60 Мбит/c.

Новые телеком-объекты МегаФон появились в Белгороде, Старом Осколе, Алексеевке. Качество покрытия улучшилось в спальных районах и на окраинах, где превалирует частный сектор. Выросло и покрытие, и емкость сети - по данным МегаФон, мобильный интернет ускорился в среднем на 25%. Работы проведены в селах Чернянского, Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Волоконовского, Белгородского, Красненского районов, в том числе, в Таврове, где проживают почти 15 тысяч человек, и на хуторе Калинин с населением около 150 жителей.

«Жители самых отдаленных сел сейчас пользуются интернетом не менее активно, чем горожане, поэтому растет трафик и потребность в надежной и качественной связи. Мы держим руку на пульсе и внимательно мониторим нагрузку на сеть, чтобы модернизировать телеком-инфраструктуру там, где это необходимо людям. В этом году мы уже ввели в эксплуатацию новые базовые станции в Старом Осколе и его пригородах, а также в селах Ивнянского и Красненского районов. Сейчас работала продолжается, и улучшения могут почувствовать сотни тысяч жителей нашего региона», — отметил директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

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теги: МегаФон развитие сетей Белгородская область

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