Развитие сетей: Вымпелком улучшил связь в 22 районах Белгородской области

MForum.ru
23.01.2024,
Вымпелком сообщает о расширении покрытия сети 4G/LTE, обеспечивающей скоростной мобильный интернет в 92 малых населенных пунктах в 22 районах Белгородской области, включая Алексеевский, Валуйский, Яковлевский, Прохоровский, Корочанский и Новооскольский. Затронули улучшения сети и другие населенные пункты, включая Белгород, Старый Оскол, Строитель, Алексеевку. Скорость мобильного интернета билайн за год по данным компании выросла на 30%.
Директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков:
«Надежная связь с близкими в нашем регионе важна как никогда. Для того, чтобы можно было общаться с родными в «глубинке» и пользоваться онлайн сервисами на базе мобильного интернета, в 2023 году мы построили 30 новых базовых станций Кроме того, в рамках взаимодействия с другими операторами, удалось подключить к сети билайн 82 населенных пункта. Всего работы по улучшению сети были проведены почти на 600 объектах связи. Таким образом, наша сеть по итогам 2023 расширилась почти на треть. В 2024 году продолжим улучшать качество связи в регионе».
В Белгородской области действует поддержка VoWiFi билайн.
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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Белгородская область
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