Развитие сетей: Вымпелком сообщает о завершении рефарминга частот 1800 МГц в Белгородской области

MForum.ru
14.04.2022,
Вымпелком сообщает о завершении рефарминга частот 1800 МГц, теперь для сети LTE доступно 15 МГц (было 10 МГц). Как утверждает компания, это позволило в 1.5 раза нарастить доступные скорости мобильного интернета в Белгороде.
В 2021 году билайн инвестировал в регионе более 120 млн рублей, в частности, количество базовых станций выросло почти на 10%.
Директор розничного бизнеса Белгородского отделения билайн Людмила Калашникова:
«В 2021 году в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Белгородской области билайн инвестировал более 120 млн рублей. Мы провели рефарминг и увеличили емкость сети 4G в Белгороде и районных центрах – количество базовых станций выросло почти на 10%. Улучшили связь в жилых массивах, в районах, где расположены важные социальные объекты. Например, для посетителей МФЦ на проспекте Славы. Объем интернет-трафика в сети билайн в Белгородской области за год вырос на 25%. Мы понимаем, что для наших абонентов качественная связь – не просто звонки или интернет. Это возможность сказать важные слова близким в самом разном формате: увидеть, услышать, разделить их радости и переживания здесь и сейчас».
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Белгородская область
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