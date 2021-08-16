Развитие сетей: ВымпелКом в 2021 году в разы нарастил инвестиции в сеть в Белгородской области

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Развитие сетей: ВымпелКом в 2021 году в разы нарастил инвестиции в сеть в Белгородской области

16.08.2021, MForum.ru

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ПАО "ВымпелКом" (Билайн) с начала 2021 года на 10% нарастил сеть 4G/LTE, которая обеспечивает мобильный интернет в Белгородской области. Новые базовые станции включены в работу в Белгороде, в районе Харьковской горы, улицы Пушкина и улицы Победы, а также в Губкине, Старом Осколе, Алексеевке, поселке Томаровка.

 

 

Оператор улучшил качество голосовой связи и мобильного интернета на социально значимых объектах и в жилых микрорайонах (ЖК "Новая жизнь" в Белгороде, микрорайон "Дубрава-3" в Старом Осколе).

Директор Белгородского отделения Билайн Константин Орехов:

«В этом году инвестиции в развитие региональной инфраструктуры связи превысили затраты на эти цели за последние 3 года. Мы ставим перед собой задачу устранить «белые пятна» в покрытии сети. При планировании мест размещения новых базовых станций, в первую очередь, ориентируемся на обращения абонентов, отрабатываем так называемые «точки жалоб», это позволяет с помощью клиентов выявлять и устранять проблемные зоны. В регионе растет количество пользователей мобильного интернета. Они все чаще выбирают семейные тарифы, это позволяет сократить расходы на связь и легко контролировать их с помощью мобильного приложения».

Подробнее о телекоме в Белгородской области

теги: развитие сетей Белгородская область Белгород Вымпелком Билайн

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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