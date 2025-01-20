Развитие сетей: МегаФон в Белгородской области - улучшена связь в Старом Осколе и окрестностях

MForum.ru
20.01.2025,
Более 200 тысяч жителей Старого Оскола и окрестностей этого города получили более стабильную и надежную голосовую связь, а скорость мобильного интернета на отдельных территориях выросла на 25-30%. Теперь скорости могут достигать 50 Мбит/с.
Инженерные службы оператора ввели в эксплуатацию новые БС в центральной и северо-западной части Старого Оскола, в СНТ Сосновый Бор, что рядом с базой отдыха Белогорье и в селе Владимировка, где живет около 700 человек.
МегаФон модернизировал существующие базовые станции в крупных жилых массивах Старого Оскола: микрорайонах Центральный и Космос. В микрорайоне Космос идет активное строительство многоэтажных домов и сопутствующей городской инфраструктуры - детских площадок, магазинов, спортивных объектов, гостиниц и медицинских учреждений.
Интернет-трафик в ЖК Космос по данным оператора за год вырос на 35% год к году.
«Старый Оскол – второй по величине город в Белгородской области, и, естественно, его жители активно пользуются мобильным интернетом и современными цифровыми помощниками. Почти в каждой квартире есть “умные” колонки, лампы, розетки, чайники, которые управляются при помощи смартфона. Поэтому надежная связь и высокие скорости передачи данных выступают важной составляющей бытового удобства. Мы круглосуточно отслеживаем нагрузку на сеть и при необходимости модернизируем базовые станции, чтобы обеспечить нашим абонентам комфортные скорости мобильного интернета», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.
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теги: МегаФон развитие сетей Белгородская область
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