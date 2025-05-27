Развитие сетей: МегаФон в Белгородской области - новые БС позволили расширить покрытие и повысить скорости, доступные абонентам

27.05.2025, MForum.ru

Улучшения качества услуг сети могут ощутить около 300 тысяч горожан. По данным оператора, максимальные скорости могут достигать 50 Мбит/с. Оператор построил ряд телеком-объектов в Белгороде и его окрестностях.

Почувствовать улучшение параметров связи белгородцы смогли сразу в нескольких локациях города: на улице Железнякова вблизи школы, детского клуба и городской инфекционной больницы; на Белгородском проспекте около центрального рынка; в западной части, где велика доля частного сектора и новых микрорайонов; а также на проспекте Славы, где сосредоточены административные здания, государственные учреждения и финансовые организации.

Теперь абоненты могут пользоваться мобильным интернетом на северо-восточной окраине Белгорода, на берегу водохранилища, где есть несколько пляжей, большая зеленая зона и замок, построенный в средневековом стиле.

«Планируя развитие сети, мы отталкиваемся от анализа онлайн-активности наших абонентов, уделяя особое внимание любимым местам отдыха белгородцев и точкам делового притяжения горожан. Мы делаем все, чтобы обеспечить нашим абонентам максимальный цифровой комфорт: с начала года мы ввели новые телеком‑объекты еще и в Старом Осколе, Алексеевке, а также в сёлах Валуйского, Вейделевского, Чернянского, Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Волоконовского, Белгородского, Красненского районов», - говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

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теги: развитие сетей Белгородская область МегаФон

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