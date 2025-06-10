Развитие сетей: МегаФон в Белгородской области - новые базовые станции позволили нарастить скорости мобильного интернета

10.06.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о работах по развитию сети LTE, проведенных в городах и селах Белгородской области. Проведенные работы улучшили мобильный интернет примерно для 100 тысяч человек.

Город Алексеевка с населением более 50 тысяч – самый крупный населенный пункт из тех, где инженеры оператора ввели в эксплуатацию новую базовую станцию сотовой связи. Она обеспечивает покрытие, связь и мобильный интернет на юго-западной окраине города, где преобладает частная застройка.

Новое телеком-оборудование в поселке Разумное с населением в 28 тысяч человек, обеспечивает мобильным интернетом район крупного жилого комплекса с различными образовательными учреждениями.

В Камызинe Красненского района дополнительная инфраструктура оператора расширила границы 4G в северной части села. В селе Коньшино Губкинского района БС установлена в центре и обеспечивает связью территорию дома культуры, места отдыха и проведения массовых мероприятий.

Оператор также обновил телеком-инфраструктуру в селе Солоти приграничного Валуйского района, где насчитывается около трех тысяч человек.

«Несмотря на обстоятельства мы планомерно развиваем сеть, чтобы обеспечить качественной связью население Белгородской области. К началу лета наша техническая служба запустила несколько новых базовых станций в тех локациях, где наблюдался значительный рост интернет-трафика и голосовых соединений, что позволило сохранить высокое качество цифровых услуг и достойную скорость передачи данных. В общей сложности с начала года мы ввели в эксплуатацию около 100 телеком-объектов в регионе», – говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

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теги: МегаФон развитие сетей Белгородская область

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